Filistinli al-Durra Ailesi'nin enkaza dönen evlerinde iftarı İsrail saldırısında evi yıkılan ve eşini kaybeden Filistinli Muhammad al-Durra (41), orucunu çocuklarıyla birlikte bir bölümü yıkılan enkaz halindeki evinde açıyor.

AA

Dünya izliyor, İsrail Gazze'de sivil katliamı yapıyor.

İsrail ordusunun hedef gözetmeksizin düzenlediği saldırılar 167'nci gününde...

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 31 bin 923'e, yaralı sayısının da 74 bin 96'ya ulaştığı bildirildi.

Bu katliamın ortasında Filistinliler, Ramazan ayında oruç ibadetlerini yerine getirmeye çalışıyor.

Enkaza dönen Gazze'de her köşe başında trajik görüntüler ortaya çıkıyor. Filistinliler, yıkıntıların arasında iftarlarını yapıyor.

al-Durra Ailesi'nin enkazın içinde iftarı

İsrail saldırısında evi yıkılan ve eşini kaybeden Filistinli Muhammad al-Durra (41), Ramazan ayını saldırılarda bir bölümü yıkılan enkaz halindeki evde geçiriyor.

Can güvenliklerini korumak için defalarca göç etmek zorunda kalan ve halihazırda Gazze'nin Refah kentinde yaşayan al-Durra, orucunu enkaz halindeki evde çocuklarıyla birlikte hazırladığı yer sorasında açıyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)