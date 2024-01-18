Filistinli annenin acısı: İki günde iki oğlunu toprağa verdi Filistinli Ümmü Muhammed, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında iki oğlunu birer gün arayla kaybetmenin acısını yaşıyor.

AA

İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nin orta kesimlerinde yer alan Bureyc Mülteci Kampı'na düzenlenen saldırıda öldürülen 18 yaşındaki Hamza'nın annesinin yakarışları, yürekleri burktu.

"Oğlum üşüdüğünü söyledi, bugün şehit olmasını beklemiyordum"

Aksa Şehitleri Hastanesi'nde oğlunun naaşına sarılan Ümmü Muhammed, "Oğlum dün bana üşüdüğünü söyledi. Onun bugün şehit olmasını beklemiyordum. Bilseydim ona kışlık battaniye getirirdim." diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Oğlu Hamza'nın bedenini ısıtmaya çalışan, kefenli naaşının üzerine battaniye örten acılı annenin, "Üşüyor musun oğlum?" diye sorması görenleri üzdü.

"Ben sizin için yaşıyordum"

İki gün içinde ikinci oğlunu kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Ümmü Muhammed, "Dün ağabeyin Muhammed'i kendi ellerimle gömdüm, bugün de seni gömeceğim. Ben sizin için yaşıyordum anneciğim." sözleriyle oğluna veda etti.

Filistinli acılı anne, sadece oğlu İbrahim'in hayatta kaldığını, onun da saldırılarda öldürülmesinden korktuğu söyledi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)