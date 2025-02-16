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AA & Ensonhaber

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten ateşkesin yürürlüğe girdiği 19 Ocak 2025'e kadar Gazze Şeridi'ne sürdürdüğü saldırılarda 14 binden fazlası enkaz altında kaybolanlar olmak üzere 61 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti.

Esir takasının altıncı turunda Hamas'ın Gazze'deki biri ABD-İsrail, biri Rusya-İsrail çifte vatandaşı olmak üzere 3 İsrailli erkek esiri serbest bırakması karşılığında toplam 369 Filistinli esir serbest kaldı.

İsrail'in üzerinde Davut yıldızı olan tek tip kıyafetler giydirerek serbest bıraktığı Filistinli esirler Gazze'ye ulaştıklarında zorla giydirilen bu kıyafetleri ateşe verdi.

Kıyafetin üzerinde Arapça olarak, "Unutmayacağız, affetmeyeceğiz" yazması dikkat çekerken esirlerin Ofer Askeri Cezaevi'nden serbest bırakılmadan önce bu kıyafetlerle sıraya dizilerek çekilen fotoğrafları da medyaya servis edildi.

ORGANİZE TERÖR TEHDİDİ

Esirler Cemiyeti konuyla ilgili yayımladığı yazılı açıklamada Filistinli esirlere üzerinde Davut yıldızı olan tek tip kıyafet giydirilmesinin İsrail'in Filistinli esirlere ve ailelerine yönelik organize terör tehdidi kapsamına girdiği belirtildi.

İsrail güçlerinin sadece Filistinli esirlere yönelik suç işlemekle kalmadığı, ailelerine yönelik de tehdit, tutuklama ve öldürme gibi ağır suçlar işlediği kaydedilen açıklamada esir yakınlarının evlerine baskınlar düzenlenerek sabotaj eylemleri gerçekleştirdiği ifade edildi.

Esirlerin sağlık durumuna ilişkin "Esirlerin çoğu sağlık sorunlarından muzdarip. Karşılaştıkları ağır ihlaller nedeniyle birçoğu hastanelere naklediliyor. Filistinliler işkencenin yanı sıra açlık ve tıbbi ihmalle karşı karşıya. Sistematik bir şekilde aşağılanıyorlar. Ölmeleri veya yaralanmaları hedeflenerek ağır darbediliyorlar" ifadelerine yer verildi.

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HAMAS'TAN KINAMA

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada da Filistin direnişinin 3 İsrailli esiri serbest bırakmasının İsrail'i ateşkes ve esir takası anlaşmasına uymaya, insani protokolü uygulamaya ve anlaşmanın ikinci aşamasına geçilmesi için müzakerelere erteleme olmaksızın başlama sorumluluğuyla karşı karşıya bıraktığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:

İşgalcilerin kahraman esirlerimizin sırtına ırkçı sloganlar yazmalarını, onlara uyguladığı zulüm ve şiddeti, insancıl hukuku ve uluslararası normları açıkça ihlal etmelerini kınıyoruz. Buna karşın direniş, düşman tutsaklarına yönelik muamelesinde ahlaki değerlere kararlı bir şekilde bağlıdır.

Filistin halkının birlik ve beraberliğinin daha önceki işgal projelerini boşa çıkardığı gibi tüm yerinden etme planlarını da boşa çıkarmaya yeteceği vurgulanırken Filistinli esirlerin esaretten kurtularak özgürlüğe kavuşmasının Kudüs'e doğru uzun yolculuğun yeni bir adımı olduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca esirlerin kurtarılması meselesinin Filistin halkının ve direnişin en önemli öncelikleri arasında yer almaya devam edeceği yinelendi.