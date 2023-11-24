Filistinliler eve dönüyor: Gazze'de ateşkes başladı 4 günlük insani aranın başlamasının ardından okullara ve hastanelere sığınan Filistinliler, evlerine dönüyor.

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AA & Ensonhaber

İsrail'in 49 gündür bombaladığı Gazze'de ateşkes sağlandı.

Hamas ve İsrail arasındaki mutabakatla Gazze’ye saldırıları 4 günlüğüne durduracak, esir takası ve insani yardıma imkan sağlayacak insani ara başladı.

İnsani aranın başlamasının ardından Gazze Şeridi'ne en yakın İsrail şehri Sderot'un açıklarında duyulan silahlı çatışma, şiddetli patlama sesleri azaldı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi dışında konuşlandırdığı zırhlı araçların ve tankların hareketliliği devam etti.

Filistinliler eve dönüyor

İnsani aranın başlamasının ardından okullara ve hastanelere sığınan Han Yunus kentindeki Filistinliler, evlerine dönmeye başladı.

Dönüş yolundaki Filistinlilerin bitkin halleri, çocukların ise yüzlerindeki tebessüm dikkat çekti.

Nakliye başlayacak

Bir diğer yandan Katar Dışişleri Bakanlığının açıkladığı mutabakat planına göre, İsrail ve Hamas'ın Gazze Şeridi'nde saat 07.00'den (TSİ 08.00) itibaren çatışmaları durdurmasının ardından Refah Sınır Kapısı'ndan insani yardımların Gazze Şeridi'ne nakliyesine başlanması planlanıyor.

Birleşmiş Milletlerin (BM) açıklamalarına göre, İsrail'in ablukayı sıkılaştırdığı ve aralıksız saldırdığı Gazze Şeridi'nde 1,7 milyon insan yerinden edilmiş durumda. İnsani felaket ve yıkımın ağır olduğu Gazze Şeridi'nin kuzeyi ve kuzeybatısında kaldığı ifade edilen on binlerce Filistinli için yardımların gönderilmesine ilişkin henüz bir plan açıklanmadı.

Esirlerin serbest bırakılması

Taraflar arasında varılan mutabakata göre, Gazze'deki İsrailli esirlerden birinci gün serbest bırakılacak aynı ailelerden 13 İsrailli kadın ve çocuk yerel saatle 16.00'da Refah Sınır Kapısı'na doğru hareket edecek.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi, esirlerin lojistiğini sağlayacak.

Kızılhaç Komitesi, "kendilerinin müzakerelere taraf olmadığını ancak tarafların uzlaştığı insani anlaşmalarda tarafsız aracı olarak uygulanması için rol alabileceklerini" açıkladı.

Komite, planların rotası, kaç kişi veya diğer detaylar konusunda söz sahibi olmadığı ancak uygulama aşamasını üstlendiğini aktardı.

Esirler hastanede tutulacak

İsrail ordu radyosunun aktardığına göre, Mısır'da bekleyecek İsrailli yetkililerin esirleri teslim alarak İsrail topraklarına ulaştıracağı, burada belirlenen hastanede kimlik, sağlık ve diğer kontrollerinin yapılacağı aktarıldı.

Serbest bırakılan İsrailli esirlerin hastanede denetimde tutulacağı paylaşıldı.

İsrail hükümeti basın ofisi, Gazze Şeridi'nden İsrailli esirlerin çıkarılmasına ilişkin gelişmeleri kurduğu merkezden anlık aktaracağını duyurdu.