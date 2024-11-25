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AA & Ensonhaber

İsrail'in Filistinli Müslümanlara uyguladığı soykırım 1 yıldan fazla bir süredir devam ediyor.

Gazze'ye aylardır bomba yağdıran İsrail ordusu, kadın, çocuk ayırt etmeksizin vahşice katliam yapıyor.

Bölgeyi adeta kan gölüne çeviren katil ordusuna ne yazık ki dünya da sessiz kalmaya devam ediyor.

Hayatını kaybedenlerin yanı sıra hayatta kalanlar da ne yazık ki açlık ve sefaletle mücadele ediyor.

SOĞUK HAVAYLA MÜCADELE

Bir kap yemeğe muhtaç halde olan masum siviller, ne yazık ki bu kez de soğuk havayla baş etmeye çalışıyor

İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Deyr Belah kentinde derme çatma çadırlarda yaşayan Filistinliler, bölgede etkili olan yağış ve soğuk hava ile mücadele ediyor.

DERME ÇATMA ÇADIRLAR HASTALIĞI DA BERABERİNDE GETİRİYOR

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar nedeniyle bölgede yaşanan insani kriz giderek ağırlaşıyor.

Saldırılar nedeniyle evlerini terk ederek Gazze'nin Han Yunus kentine sığınan Filistinliler, bir yandan çocuklarına su ve gıda malzemelerini temin etmeye çalışırken diğer yandan kaldıkları derme çatma çadırlarda soğuk hava şartlarıyla mücadele ediyor.

Özellikle çocukların soğuk havalarda giyecek bir şey bulamaması ve soğuk havalara dayanıklı olmayan çadırlar, hastalığı da beraberinde getiriyor.

40 GÜNDÜR YARDIM GİTMİYOR

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, geçtiğimiz günlerde günlük basın toplantısında, Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili soruları cevapladı.

Gazze'nin kuzey bölgesine geçişlerin İsrail askerlerince engellediğini aktaran Dujarric, bölge sakinlerinin 40 günden fazla süredir neredeyse hiç yardım alamadığını ve özellikle bazı bölgelerde insani durumun vahim olduğunu ifade etti.

Dujarric, İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin (OCHA) verdiği bilgilere atıfta bulunarak, "Gazze'nin kuzeyinde kuşatma altındaki bölgelerde insanlar hayatta kalmak için mücadele ediyor." dedi.

31 YARDIM GİRİŞİMİNİN 27'Sİ REDDEDİLDİ

İsrail askerlerinin, Beyt Hanun, Beyt Lahiya ve Cebeliye gibi bölgelere gidecek yardımları engellenmeye devam ettiğini söyleyen Dujarric, sadece bu ay planlanan 31 yardım girişiminden 27'sinin reddedildiğini ve diğer 4'ünün ciddi şekilde yavaşlatıldığını vurguladı.

Dujarric, "Açıkçası, BM'nin Gazze'nin kuzeyinde, kuşatma altındaki bölgelerde insanlara destek olma yönündeki tüm girişimleri reddedildi veya engellendi." diye konuştu.

Genel Sekreter Sözcüsü, tüm ekmek fırınlarının kapatıldığı, sağlık, su ve arıtma tesislerinin yakıt ikmalinin tamamen engellendiği bölgede yaşanacak kıtlığa dikkati çekti.

KEMER SIKMA ÖNLEMLERİ ALINIYOR

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Müdürü İsmail es-Sevabite AA'ya yaptığı açıklamada, uluslararası topluma, tüm uluslararası, insani ve uluslararası kuruluşlar ile a tüm dünya ülkelerine hastanelerde yakıt kıtlığına acilen müdahale etmeleri ve krizine çözüm bulmaları için acil çağrı ve uyarıda bulunduklarını kaydetti.

Sevabite, Gazze Şeridi'nde halen faaliyet gösteren tüm sağlık tesislerinin, yakıt kıtlığı nedeniyle ciddi zorluklarla karşı karşıya olduğunu vurgulayarak, yaşanan kıtlık sebebiyle hastanelerin felaket durumundan dolayı katı bir kemer sıkma önlemleri alındığına işaret etti.

"İsrail ordusu, hastanelere akaryakıt girişini engelleyerek düşmanca politikalarını sürdürüyor." diyen Sevabite, bu politikayı Gazze'deki tüm sağlık sistemini ortadan kaldırmaya ve kalan tıbbi tesisleri yakmaya yönelik sistematik bir girişim olarak değerlendirdi.

"BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ BİR İNSANİ VE SAĞLIK FELAKETİNE YOL AÇACAK"

İsrail'in suçlarını işlemeye devam ettiğini, bunun da birçok hastane bölümünün çalıştırılması için gerekli yakıtın bulunmaması nedeniyle kapatılmasına yol açtığını vurgulayan Sevabite, krizin devamının "benzeri görülmemiş bir insani ve sağlık felaketine yol açacağına" işaret etti.

Sevabite ayrıca, dünyaya çok geç olmadan Gazze'deki sağlık sistemini kurtarmak için ahlaki ve hukuki sorumluluklarını üstlenme çağrısında bulundu.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde son 48 saatte 120 kişinin yaşamını yitirdiği ve can kaybının 44 bin 176'ya yükseldiği bildirilmişti.