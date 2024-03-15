Filistinlilerin su sıkıntısı: İsrail, Gazze'deki altyapıya ağır hasar verdi Temiz su bulmakta güçlük çeken Filistinliler, kuyudan çıkarılan sudan alabilmek için sıraya girdi.

AA

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırıları, kentteki su altyapısını ağır tahribata uğrattı.

Kara harekatı ve hava bombardımanı nedeniyle bölgede yaşayan Filistinliler su sıkıntısı yaşıyor.

Kentte yaşayan Filistinliler, su temin edebilmek için zorluklarla mücadele ediyor.

Temiz su alabilmek için beklediler

Filistinliler, güneş enerjisi kullanılarak faaliyete geçirilen bir kuyudan çıkartılan temiz sudan alabilmek için sıraya girdi.

Objektiflere yansıyan çocuklar, ailelerine su temin edebilmek için büyükler kadar mücadele verdi.

Netanyahu: Refah'a kara saldırısı düzenleyeceğiz

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin sığındığı Refah'a kara saldırısı başlatmamaları için üzerlerinde uluslararası baskı olduğunu ancak bunları "püskürteceğini ve Refah'a gireceklerini" belirtti.

Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Netanyahu, bir askeri birliğe yaptığı ziyarette Gazze'ye yönelik saldırılar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"Baskıları püskürteceğim, Refah'a gireceğiz"

Netanyahu, İsrail ordusunun Filistinlilerin sığındığı Refah'a kara saldırısı başlatmamaları için uluslararası baskıya maruz kaldıklarını belirterek şöyle dedi:

İsrail ordusu Refah'ta savaşmaya devam etmeye hazırlanırken biz de bölgeye girmemizi ve işi tamamlamamızı engelleyen uluslararası baskıyla karşı karşıyayız.



İsrail'in başbakanı olarak bu baskıları püskürteceğim, Refah'a gireceğiz.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)