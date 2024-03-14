Financial Times: ABD, Kızıldeniz saldırıları konusunda İran'la gizli görüşmeler yaptı Umman'daki dolaylı müzakerelerin, Tahran destekli Husilerin gemi taşımacılığına yönelik saldırılarına son vermeyi amaçladığı iddia edildi.

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ABD, Tahran'ı Kızıldeniz'deki gemilere yönelik saldırıları sona erdirmek için Yemen'deki Husi hareketi üzerindeki nüfuzunu kullanmaya ikna etmek üzere bu yıl İran'la gizli görüşmelerde bulundu.

Financial Times, bu iddiayı ABD'li ve İranlı yetkililere dayandırdı.

Washington'un İran'ın genişleyen nükleer programına ilişkin endişelerini de dile getirdiği dolaylı müzakereler, ocak ayında Umman'da gerçekleştirildi.

ABD ile İran arasındaki görüşme

ABD heyetine Beyaz Saray'ın Orta Doğu danışmanı Brett McGurk ve İran elçisi Abram Paley başkanlık etti. İran'ın nükleer konusundaki en üst düzey müzakerecisi olan Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bagheri Kani, Tahran'ı temsilen hazır bulundu.

Ummanlı yetkililerin, İranlı ve Amerikalı temsilciler arasında mekik dokuduğu kaydedildi.

Şubat ayındaki toplantı ertelendi

ABD'li yetkililerin, İran'la dolaylı görüşmeleri "İran'dan kaynaklanan tüm tehditleri gündeme getirmenin bir yöntemi" olarak gördüğü belirtildi.

Aynı yetkililer, McGurk'ün de dahil olduğu ikinci tur müzakerelerin şubat ayında yapılmasının planlandığını, ancak McGurk'ün İsrail ile Hamas arasındaki olası bir anlaşmaya aracılık etme çabalarına arabuluculuk yapması üzerine ertelendiği bildirildi.

ABD: İran'la kanallarımız var

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir sözcü, "İran'a mesaj iletmek için birçok kanalımız var." dedi.

7 Ekim'den bu yana Lübnan'daki İran destekli Hizbullah, İsrail ordusuyla çatışmalar yaşıyor.

Tahran'a suçlama: Husilere yardım ediyor

Washington yönetimi, Tahran'ı Husilere gemilere yönelik saldırıları gerçekleştirmeleri için insansız hava araçları, füzeler ve istihbarat sağlamakla suçluyor.