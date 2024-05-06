Financial Times: Arap ülkeleri, Gazze'de barış gücüne sıcak bakıyor Gazze'de güvenliğin sağlanması için barış gücü fikrine Arap ülkelerinden destek geldi. Bazı bölge ülkeler ise bu fikre karşı çıkıyor.

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İsrail'in saldırıları karşısında Gazze'de ateşkes çağrısı yapan Arap ülkeleri, barışı koruma misyonuna ilgiyle yaklaşıyor.

Barış gücü konusundaki öneriler, Gazze için savaş sonrası planlarla ilgili çabaların ardından geldi.

Çatışmaya son verilmesi, bölgesel istikrara ve Filistin devletinin kurulmasına yönelik yol haritası belirlenmesi için müzakereler yürütülüyor.

Arap yetkililer, daha önce Gazze'de konuşlanması muhtemel uluslararası veya bölgesel bir gücü desteklemeyeceklerini belirtmiş ve bu gücün Filistinliler tarafından yönetilmesi gerektiğinde ısrarcı olmuştu.

Arapların barış gücü planı

Financial Times'ın aktardığına göre, ismi açıklanmayan bir Arap diplomat, bazı Arap başkentlerindeki çekincelerin son haftalarda yumuşadığını ve ülkeler "barış sürecine bağlılıklarını" göstermeye çalıştıkça Arapların katılımı olasılığının arttığını söyledi.

Aynı diplomat, "İsrail'in Filistin devleti konusunda güvenlik endişeleri olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bu 'yardım etmeye hazırız' anlamına geliyor." dedi.

Konuşlandırma belirsizliği

Başka bir Arap diplomat, barış gücünün BM Güvenlik Konseyi tarafından onaylanması gerektiğini ve Filistinli yetkililere kendi "yetenekli" güvenlik güçlerini geliştirmeleri için zaman tanımak amacıyla geçici süreyle konuşlandırılması gerektiğini söyledi.

Hangi devletlerin böyle bir konuşlandırmaya katılmaya istekli olacağı ise belirsizliğini koruyor. Üçüncü bir Arap yetkili ise bunun Mısır destekli bir girişim olduğunu ve aralarında Suudi Arabistan, Ürdün ve Katar'ın da bulunduğu diğer bölgesel güçlerin karşı çıktığını kaydetti.

İsrail'in tavrı

Savunma Bakanı Yoav Gallant gibi bazı İsrailli yetkililer, savaştan sonra Gazze'de uluslararası güç bulunması fikrine destek verdiklerini ifade etti.

Ancak Netanyahu'nun aşırı sağ hükümetinin, yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin yaşadığı Batı Şeria'da böyle bir hareketi "büyük ihtimalle" reddedeceği söyleniyor.