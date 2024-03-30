Financial Times, dikkatleri İstanbul'a çekti: Muhalefet sarsılıyor İstanbul'u mercek altına alan gazete, muhalefetin 2023 seçimlerinden bu yana sarsıldığını söyledi. Analizde, "İstanbul'u kaybederlerse zor durumda kalacaklar" denildi.

ensonhaber.com

İngiltere merkezli Financial Times, 31 Mart Pazar günü yerel seçimler kapsamında İstanbul'da kurulacak sandıklardan çıkacak sonuçlara odaklandı.

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı adayı Murat Kurum'un seçimlerden zaferle çıkmasının, muhalefete "ağır bir darbe vuracağı" belirtildi.

Seçimleri kaybetmesi muhtemel olan muhalefeti bekleyen zorluklara işaret edilirken, İmamoğlu'ndan "karizmatik kampanyacı" şeklinde söz edilmesi göze çarptı.

Muhalefet 2023'ten beri 'sarsılıyor'

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun partisi olan CHP'nin, Mayıs 2023'teki cumhurbaşkanı seçiminde iç bölünmelerden aldığı yenilgiden bu yana sarsılmaya devam ettiğine dikkat çekildi.

Altı partili ittifakın, birçok muhalefet partisinin Türkiye genelindeki belediye seçimlerinde kendi adaylarını ortaya koymasıyla bozulduğu hatırlatıldı.

"İstanbul'u kaybederlerse zor durumda kalacaklar"

Haberde, İstanbul'a ilişkin şu notlar yer aldı:

Halihazırda kargaşa içinde olan muhalefet partileri için 'tamam ya da devam' olacak bir seçim. İstanbul'u kaybederlerse zor durumda kalacaklar.

"Muhalefetin, Erdoğan'ın önünde duracak gücü kalmayacak"

İsminin açıklanmasını istemeyen, İstanbul merkezli üst düzey bir CHP'li siyasetçi konuya ilişkin şöyle dedi:

İmamoğlu kaybederse, artık muhalefetin Erdoğan'ın önünde duracak gücü kalmayacak.

Kabaktepe: İstanbul, ülkenin geri kalanına açıklan pencere

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ise İstanbul'un "kültür, iş, spor, ekonomi" açısından "ülkenin geri kalanına açılan bir pencere" görevi gördüğünü söylediği bildirildi.

Kurum'dan İmamoğlu'na suçlama

Öte yandan, daha önce Türkiye'de hükümetin deprem müdahalesindeki rolüyle tanınan Murat Kurum'un, İmamoğlu'nu İstanbul'u "afete dayanıklı" hale getiremediği için "aldatmayla" suçladığı ve 650 bin konut sözü verdiği kaydedildi.

İstanbul seçiminin geniş ölçekte sonuçları olacak

Türkiye'nin ekonomik üretiminin önemli bir kısmını oluşturan İstanbul'daki sandıklardan çıkacak sonucun, geniş kapsamlı sonuçları da olacağının altı çizildi.

Kazanan adayın, "40 binden fazla çalışanı olan ve yıllık bütçesi yaklaşık 516 milyar TL (16 milyar dolar) olan bir belediyenin kontrolüne sahip olacağı" aktarıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin "çok büyük kaynakları" barındırdığı ifade edilerek, şehri kontrol etmenin milyonlarca seçmene erişimi sağladığı bilgisi paylaşıldı.

İmamoğlu yorumu: Karizmatik kampanyacı

Söz konusu analizde ayrıca, Ekrem İmamoğlu ile ilgili dikkat çekici ifadeler kullanıldı.

"Karizmatik bir kampanyacı" şeklinde tanımlanan İmamoğlu'nun, CHP'nin laik seçmen tabanının ötesine geçebilen az sayıdaki siyasetçiden biri olduğu için muhalefet açısından kilit öneme sahip olduğu ifade edildi.

İngilizlerin bugüne kadar parlattığı isimler

Diğer taraftan Batı medyası, Türkiye'deki muhalif figürleri öne çıkaran içeriklere imza atmasıyla da biliniyor.

Söz konusu haberlerde; eski AK Partili Abdullatif Şener, eski CHP Milletvekili Şafak Pavey, Ekmeleddin İhsanoğlu, Emine Ülker Tarhan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, HDP'nin eski eş başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Mustafa Sarıgül ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener kendilerine yer buldu.