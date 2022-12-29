Financial Times: Erdoğan, elini ustaca oynadı

İngiltere merkezli gazete, Ankara'nın Rusya-Ukrayna Savaşı'nda üstlendiği rolü ve ortaya koyduğu tavrı analiz etti.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nda arabulucu olarak devreye giren Türkiye, her iki ülkenin üst düzey yetkililerinin görüşmelerine ev sahipliği yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hem Ukraynalı mevkidaşı Vladimir Zelensky hem de Rus lider Vladimir Putin ile telefonda ve yüz yüze görüşmeler gerçekleştirerek ateşkesin sağlanması için yoğun bir diplomasi yürütüyor.

Financial Times'ın Erdoğan yorumu

Ankara'nın Karadeniz'in kuzeyindeki çatışmaları sona erdirme girişimleri, Financial Times'ta gündem oldu.

Erdoğan'ın uluslararası alandaki tavrının yanı sıra Türkiye'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlara katılmaması ve Finlandiya ile İsveç'in NATO'ya üyeliklerine itiraz etme sürecine dikkat çekildi.

"Uluslararası sahnede elini ustaca oynadı"

Haberde, "(Erdoğan) Uluslararası sahnede elini ustaca oynadı. Türkiye, NATO üyeliğine rağmen Rusya'ya yönelik Batı yaptırımlarına katılmadı." denildi.

"Finlandiya ve İsveç'i engelledi"

Ayrıca, "Erdoğan hükümeti, müttefiklerinden tavizler koparmaya çalışırken, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılma başvurularını dahi engelledi." ifadesine yer verildi.

Ukrayna savaşında Ankara'nın öne çıktığı belirtilerek, "Türkiye jeopolitik açıdan sert oynayabilir." vurgusu yapıldı.

"Gelecekteki barış müzakerelerinde önemli bir rol oynayabilir"

Öte yandan aynı haberde, "Türkler, tahılın Karadeniz'den taşınmasını sağlayarak dünya çapında gıda fiyatlarındaki enflasyonu hafifletmeye ilişkin anlaşmaya arabuluculuk yaptı. Türkiye, gelecekteki barış müzakerelerinde önemli bir rol oynayabilir." tespitleri aktarıldı.