Financial Times: Erdoğan'ın büyük oyunu

Türkiye'nin ülke sınırları dışındaki varlığına işaret eden gazete, Ankara'nın güç arayışında olduğunu yazdı.

Londra merkezli Financial Times gazetesi, Türkiye'nin uluslararası arenadaki konumunu mercek altına aldı.

"Erdoğan’ın büyük oyunu: Askerler, casuslar ve Türkiye’nin güç arayışı" başlıklı analizde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen ay Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Azadlık Meydanı'nda Karabağ zaferinin ardından düzenlenen törene katıldığı anımsatıldı.

TÜRKİYE'NİN ÜLKE SINIRLARI DIŞINDAKİ VARLIĞI

Askeri geçit töreninde Türkiye'nin ürettiği İnsansız Hava Araçları'nın (İHA) yer aldığı, Erdoğan'ın burada yaptığı konuşmada, "Bugün hepimiz için, tüm Türk dünyası için bir zafer ve gurur günüdür." dediği kaydedildi.

Karabağ'daki çatışmalarda Batılı güçler ateşkes çağrısında bulunurken, Erdoğan'ın, tüm ağırlığıyla Azerbaycan'a destek verdiği hatırlatıldı. Geçen son 5 yılda Türkiye'nin Suriye'de ve Irak'ın kuzeyinde askeri harekat başlattığı, Libya'ya asker gönderdiği ve Yunanistan ile Doğu Akdeniz'de karşı karşıya geldiği belirtildi.

"FRANSA MÜDAHALE ETTİĞİNDE KİMSE ONLARA NAPOLYON DEMİYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dış politikasına "neo-Osmanlıcılık" eleştirisi yapıldığı ifade edilerek, ancak Türk yetkililerin ülkelerinin sadece çıkarlarını koruduğunu söylediği aktarıldı. Konuyla ilgili bir yetkilinin, "Fransa müdahale ettiğinde, bu yalnızca Fransa oluyor. Kimse onlara Napolyon demiyor." ifadesine yer verildi.

ERDOĞAN'IN DIŞ GEZİLERİNDEKİ VAZGEÇİLMEZ İSİMLER

Öte yandan dış gezilerde Erdoğan'ın, yanında MİT Başkanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar olmadan nadiren görüldüğü ifade edildi.

Londra merkezli gazete ayrıca Afrika'da Türkiye'nin büyükelçilik sayısının arttığına dikkat çekti. Afganistan, Katar ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Türk askeri varlığının bulunduğu anımsatıldı.