Financial Times: Putin, Ukrayna saldırısı konusunda ne kadar ciddi

Financial Times: Putin, Ukrayna saldırısı konusunda ne kadar ciddi

Londra merkezli gazete, Putin'in "Her türlü askeri seçeneğe hazırız" mesajına dikkat çekti. Savaşın gidişatını iki faktörün belirleyeceğine işaret edildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik olası bir işgal girişimi, dünya gündemindeki sıcaklığını korumaya devam ediyor.

Financial Times gazetesi, son gelişmeler ışığında Ukrayna'nın muhtemel bir saldırıyla karşı karşıya kalıp kalmama durumunu analiz etti.

İNGİLİZ BASINI, PUTİN'İN CİDDİYETİNİ SORGULADI

Haberde, "Cenevre, Brüksel ve Viyana'da bir hafta süren diplomatik görüşmelerin ardından soru şu: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'ya karşı büyük bir saldırı başlatma konusunda ne kadar ciddi?" sorusu yöneltildi.

Moskova'nın, taleplerinin karşılanmaması durumunda Avrupa'nın güvenliği için "en öngörülemeyen ve ciddi sonuçlar" konusunda uyardığı belirtilerek, "Batılı yetkililer Rusya'nın yeni bir işgale karar verip vermediğinden emin olmasa da, Putin bunu yapmak için asla 'daha iyi bir zamana' sahip olmayabilir." ifadesi kullanıldı.

PUTİN, NATO'NUN UKRAYNA'YA DOĞRU GENİŞLEMESİNE KARŞI

Putin'in yıllardır, özellikle Ukrayna konusunda, NATO'ya karşı şikayetlerde bulunduğu, Rus liderin iktidardaki 20 yılı boyunca, NATO'nun özellikle Ukrayna'ya doğru genişlemesini durdurarak Rusya'nın etki alanını geri almayı temel dış politika hedefi haline getirdiği kaydedildi.

AVRUPA, GAZ NEDENİYLE YAPTIRIMLAR KONUSUNDA İSTEKSİZ

Olası işgal girişimi konusunda ABD ve Batı'da bazı ülkeler, Rusya'nın sert yaptırımlarla karşılaşmasını istiyor. Ancak söz konusu analizde, "Gazının yüzde 40'ından fazlasını Rusya'daki Gazprom'dan satın alan AB'deki birçok ülke, Moskova'ya karşı sert önlemlere katılma konusunda isteksiz." denildi.

"RUS GAZINDAN VAZGEÇEMEYİZ"

İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin "Füzelerimiz, gemilerimiz, toplarımız, ordularımız var mı? Şu anda yok ve halihazırda NATO'nun farklı stratejik öncelikleri var. Avrupa, Rus gazından vazgeçemez." ifadeleri hatırlatıldı.

PUTİN: HER TÜRLÜ ASKERİ SEÇENEK MASADA

Putin'in geçen yıl, Rusya'nın güvenlik taleplerinin karşılanmaması durumunda Ukrayna'ya karşı kullanabileceği "her türlü" askeri seçeneğe sahip olduğunu söylediğine dikkat çekildi.

SAVAŞIN GİDİŞATINI BELİRLEYECEK İKİ FAKTÖR

Haberde ayrıca, Rusya ve Ukrayna'nın askeri güçleri karşılaştırıldı. "Ukrayna vazgeçmezse, Rusya gerekli olduğu sürece kara operasyonları başlatabilir." denildi. Ukrayna'ya olası saldırının gidişatını "Ukraynalıların savaşmaya ve Batı'nın Kiev'i desteklemeye ne kadar hazır olduğunun" belirleyeceği kaydedildi..