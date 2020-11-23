Financial Times, Rize'deki heliski sporunu yazdı

İngiltere merkezli gazete, Kaçkarlar'ın ve Ayder'in kış turizmi ve sporları için cazibe merkezi olabileceğini belirtti.

Kış mevsimi yaklaşırken, Türkiye'nin dağları yeniden beyaz gelinliğini giymeye başladı.

Özellikle Kaçkar Dağları, helikopterli kayak sporu olan "heliski" tutkunlarının uğrak noktası haline gelmiş durumda. Londra merkezli Financial Times'ın Seyahat Editörü Tom Robbins, Rize deneyimini anlattı.

AYDER YOLCULUĞU

Robbins, Trabzon Havalimanı'na varışından sonrasını "Koluma birisi dokundu. Dönüp baktığımda omzunda kayak botları asılı birini gördüm. Ayder'e mi gidiyorsun diye sordu." şeklinde anlattı. Söz konusu kişinin, arkadaşlarıyla birlikte ABD'nin San Francisco şehrinden geldiği belirtildi.

Fırtına Vadisi üzerinden Ayder'e ulaştıklarını dile getiren Robbins, daha sonra buradan helikopterle sarp yapılı vadiden hareket ettiklerini ve helikopterli kayak sporunu gerçekleştirdiklerini söyledi.

ZERMATT VE COURCHEVEL ÖRNEĞİ

Ayder Yaylası ve Kaçkalar'dan fotoğraflara yer verilen haberde, Ayder'in aşağı vadilerdeki köyler ile yüksek rakımlı yaylalar arasında bir noktada bulunduğu anımsatıldı.

Kaçkar Dağları'nın, kitlesel kayak turizminin ortaya çıkmasından önceki Alpler gibi olduğu ifade edilen yazıda, İsviçre'nin Zermatt ve Fransa Alpleri'ndeki kayak merkezi Courchevel bölgeleri örnek gösterildi.

ERDOĞAN'IN RİZE-ARTVİN HAVALİMANI VE KAYAK TURİZMİ AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Karayoluyla sadece 50 kilometre uzaklıktaki Rize'de yeni bir havalimanı gelecek yıl açılacak. Ayrıca burada kayak turizmini tanıtmak için çalışıyoruz." ifadeleri aktarıldı.

2005'TE BAŞLADI

Sarp yamaçlar ve yüksek eğimli yerlerde yapılan heliski sporu, Türkiye'de Kaçkar Dağları'nın Rize sınırları içinde kalan Çamlıhemşin ve İkizdere ilçeleri ile Artvin'in Yusufeli ilçesinde 2005 yılında başladı.