Financial Times, Vladimir Zelensky'yi Yılın Kişisi seçti

Londra merkezli gazete, Zelensky için "Halkının direncini somutlaştırıyor" dedi. Zelensky'nin ülkesinde kalmayı tercih etmesinin Batılı müttefikleri için sürpriz olduğu belirtildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, 24 Şubat'ta başlayan Rusya'nın saldırılarından bu yana ülkesine liderlik etmeyi sürdürüyor.

Londra merkezli Financial Times gazetesi, Zelensky'yi "Yılın Kişisi" ilan etti.

Yılın Kişisi seçidi: Halkının direncini somutlaştırıyor

Karara gerekçe olarak, "Ukrayna Devlet Başkanı, halkının direncini somutlaştırıyor ve liberal demokrasinin standart taşıyıcısı haline geldi." denildi.

Konuyla ilgili haberde, "Rus işgalcilere karşı hayatta kalmak için acımasız bir mücadelenin dokuzuncu ayında, Zelensky gözlerinin altında koyu halkalarla yorgun görünüyor.

"İnsanları hayal kırıklığına uğratmaktan nefret ediyorum"



Acımasız bir istilacıyla yüzleşmek yerine yapmak istediği şey oğluyla balık tutmak. 'Dnipro nehrinde sazan yakalamak istiyorum' diyor." ifadeleri kullanıldı.

Zelensky, söz konusu gazeteye verdiği demeçte, "Cesur olduğumdan daha fazla sorumluyum. İnsanları hayal kırıklığına uğratmaktan nefret ediyorum." dedi.

Batılı müttefikler için sürpriz

Vladimir Zelensky'nin ABD'nin tahliye teklifini kabul etmek yerine saldırıların başından bu yana Kiev'de kalma kararının, savaşın en önemli anlarından biri olduğu, Ukrayna ordusunu ve halkını direnişe yönelttiği kaydedildi.

Ukraynalı liderin kararının, ülke halkı ve Batılı müttefikler için "sürpriz" olduğuna dikkat çekildi.

O gün hayatta kalıp kalmayacağı belirsizdi

Rus ordusunun saldırıları başladığında Zelensky'nin o gün hayatta kalıp kalmayacağının belirsiz olduğu aktarılarak, haberde şöyle denildi:

"Kiev'deki Devlet Başkanlığı Sarayı'nda ilk füzeler vurulduğunda ve Rus tankları sınırdan geçerken eşi Olena Zelenska'nın yanında uyuyordu. Başkan, daha sonra Rusya'nın onu 'bir numaralı hedef' ve ailesini 'iki numaralı hedef' olarak işaretlediğini söyleyecekti."