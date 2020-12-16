Financial Times yılın insanlarını seçti: Uğur Şahin ve Özlem Türeci

Koronavirüse karşı aşı geliştiren Şahin-Türeci çiftinin, olağanüstü bir başarıya imza attığı kaydedildi.

İngiltere merkezli Financial Times gazetesi, ölümcül sonuçlar doğuran koronavirüs salgınına karşı çabaları nedeniyle Türk bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeci'yi yılın insanları seçti.

"OLAĞANÜSTÜ BİLİMSEL VE TİCARİ BAŞARI"

Biyoteknoloji firması BioNTech'in kurucu ortakları Şahin ve Türeci'nin bir yıldan daha az bir sürede koronavirüs aşısı geliştirmeyi başardığı, çiftin olağanüstü bir bilimsel ve ticari başarı elde ettiği vurgulandı.

İçinde bulunulan zamanın en büyük tıbbi atılımlarından birine imza attığı ifade edilen çiftin, kendilerini ölümcül salgını durdurmaya adadıkları belirtilirken, Şahin'in "Gergindik. İnsanların gerçek dünyada bir deneme dışında ilk kez aşılanması farklıdır." dediği kaydedildi.

"DEVRİM NİTELİĞİNDE"

BioNTech'in geliştirdiği aşının kanser tedavisinde kullanılabilecek devrim niteliğinde yeni bir teknolojiye başvurduğuna dikkat çekilerek, şöyle denildi:

"Birkaç ay önce bilim insanları yüzde 70 etkili olacak kadar bir aşıyı hızlıca elde etmenin büyük bir başarı olacağını öne sürdü. Bunun yerine yüzde 90 ve üzerinde etkili olan en az üç tane aşı var. Birlikte ele alındığında bir inovasyon zaferini temsil ediyorlar."

Geçen ayı yapılan açıklamada, BioNTech'in koronavirüs aşısının yüzde 95 oranında etkili olduğu duyurulmuştu.

"UĞUR ŞAHİN HİSSETTİ"

Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin geçen ocak ayında Lancet tıp dergisinde Çin'in Vuhan kentinden yayılan bir solunum hastalığı hakkındaki haberi tartıştığı aktarıldı.

55 yaşındaki Şahin'in kanıtların, endişe verici bir enfeksiyon oranına ve çalışmanın yazarlarının bile kavradığından daha hızlı bir yayılma tehdidine işaret ettiğini hissettiği bildirildi.

"SONUÇLARI TAHMİN ETMEDE YÜKSEK İSABET ORANINA SAHİP"

Şahin, Dünya Sağlık Örgütü'nün küresel salgın ilanından önce firmanın yetersiz kaynaklarının büyük bir kısmını aşı bulmaya ayırmasını önerdiği belirtildi.

Eşi hakkında konuşan Özlem Türeci, "Sonuçları tahmin etme konusunda çok yüksek bir isabet oranına sahip." dedi. İşlerinin hastaya çözüm sağlamakla ilgili olduğunu söyleyen Türeci, "Bilim, bunu başarmak için bir araç." ifadesini kullandı.

KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ AŞI YAKLAŞIMI

Gazetenin haberinde, çiftin vücudu tümörlerle savaşmaya teşvik edebilecek doğal olarak oluşan antijenleri keşfetmek ve kullanmak için bir araç geliştirmeye başladığı bilgisi paylaşıldı.

"Çalışmalarımızdan insan kanserlerinin çok çeşitli olduğunu öğrendik." diyen Şahin, kişiselleştirilmiş aşı yaklaşımlarını mümkün kılmak için çok yönlü bir teknolojiye ihtiyaç olduğunu anladıklarını ifade etti.

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