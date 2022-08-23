Finlandiya Başbakanı Marin, manken Sabina ile dans etti

Finlandiya Başbakanı Marin, manken Sabina ile dans etti

Marin'in yeni görüntüleri sızdırılmaya devam ediyor. Finlandiya'nın lideri, şimdi de günler önce eşinden ayrılan manken ile yakın mesafede dans etti.

Eğlence görüntüleri, Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'i dünyanın gündeminden düşürmüyor.

Daha önce iki kez görüntüsü sızdırılan Marin'in, yeni bir videosu daha ortaya çıktı.

Bu kez manken ile dans etti

Yeni videoda Marin, manken Sabina Sarkka ile yakın bir şekilde dans ederken görülüyor.

33 yaşındaki Sarkka'ya sarılan Marin'in, son derece hareketli olduğu anlar kameraya yansıdı

Şarkıcıyla dans ettiği yerden farklı görüntü ortaya çıktı

Görüntülerin, Marin'in Fin şarkıcı Olavi Uusivirta ile yakın mesafede dans ederken görüntülendiği gece kulübünde çekildiği belirtiliyor.

36 yaşındaki Başbakan Marin'in kıyafeti, videonun aynı geceden olduğuna işaret ediyor.

Finlandiya Başbakanı Marin, manken Sabina ile dans etti ViDEO

6 gün önce eşinden ayrıldı

2012 Miss World yarışmasında Finlandiya'yı temsil eden eski güzellik kraliçesi Sarkka, Finlandiya'da çok sayıda TV şovunda yer aldı.

Sarkka, 6 gün önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, eşi Ossi Kivimaki ile ayrıldığını açıklamıştı.

Önce apartman dairesinde, sonra eğlence mekanında dans

Evli ve dört yaşında bir kız çocuğu olan Marin, daha önce arkadaşlarıyla eğlence mekanına gitmeden önce apartman dairesinde dans ederken görüntülenmişti.