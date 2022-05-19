Finlandiya Başbakanı Marin'den yapıcı açıklama: Yanlış anlaşılmaları düzeltiriz

NATO'ya üyeliği Türkiye tarafından kabul görmeyen Finlandiya'da Başbakan Sanna Marin, gelen itirazın diyalog ve yanlış anlaşılmaların giderilmesi yoluyla aşılabileceğini söyledi.

Finlandiya ve İsveç'in, Rus tehdidine karşı NATO'ya üye olma çabası sürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde, iki ülkenin NATO'ya üyeliğiyle ilgili Türkiye'nin tavrının olumlu olmadığını söylemişti.

İki ülkenin de terör örgütlerinin yuvası haline geldiğini sözlerine ekleyen Erdoğan, İsveç'e de Finlandiya'ya da NATO'nun kapısını kapattı.

İki ülkenin de Türkiye'nin güvenliğini tehdit eden terör örgütleriyle ilişkileri reddedilmezken, İsveç'ten de Finlandiya'dan da konuyla ilgili hiçbir adım atılmıyor.

Teröristlerin iade talebine olumsuz yanıt verdiler

Türkiye'nin ülkelerinde bulunan teröristlere yönelik iade talebine olumsuz yanıt veren iki ülke, attıkları adımlarla NATO'nun önünden geçemeyeceğe benziyor.

Son olarak İtalya'nın başkenti Roma'yı ziyaret eden ve İtalyan mevkidaşı Mario Draghi'yle görüşen Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, İtalya basınına yaptığı açıklamada, Türkiye'yle yaşanan NATO anlaşmazlığına değindi.

"Yanlış anlaşılmaları düzeltmek önemli"

Marin, açıklamasında bu konunun diyalog yoluyla çözüleceğine inandığını belirterek, “Bence bu aşamada sakin kalmak, Türkiye'yle ve diğer üye ülkelerle görüşmeler yapmak, var olabilecek soruları yanıtlamak ve yanlış anlaşılmaları düzeltmek önemli.” dedi.

Nükleer silah yerleştirme ve kalıcı üs kurma planı

Corriere della Sera gazetesine konuşan Marin ayrıca, NATO'nun Finlandiya topraklarına nükleer silah yerleştirme ve kalıcı üs kurma planı olmadığını da söyledi.

"Türkiye ile görüşmeye hazırız"

Finlandiya tarafından bir açıklama da Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto'dan geldi.

Niinisto, “Finlandiya her zaman Türkiye ile iyi ikili ilişkilere sahip olmuştur” ifadelerini kullanarak, “NATO müttefiki olarak Türkiye’nin güvenliğine bağlı olacağız. Terörizmi çok ciddiye alıyoruz. Terörü her şekilde lanetliyoruz. Türkiye’nin tüm endişelerini açık ve yapıcı şekilde görüşmeye hazırız” dedi.