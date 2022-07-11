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    Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, rock festivaline katıldı

    Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, rock festivaline katıldı

    Finlandiya’da düzenlenen bir rock festivaline deri ceket, kot şort ve botlarla giden Sanna Marin, bin anda gündem oldu.
    • Haber Merkezi
    • 11.07.2022 - 12:55
    • Güncelleme : 11.07.2022 - 13:19
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    Finlandiya, NATO için Türkiye’nin onayını aldı, adeta rahatladı.

    Başbakan Sanna Marin, kendini hemen rock festivaline attı.

    Deri ceket ve şortlu kombin

    1970 yılında düzenlenmeye başlayan Ruisrock’ın bu yılki etkinliğine katılan Sanna Marin’in kombini ise gündem oldu.

    Marin’in Avrupa’nın en eski ikinci, Finlandiya’nın ise en eski rock festivaline deri ceket, kot şort ve botlarla katıldığı görüldü.

    Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, rock festivaline katıldı #1

    Rock ve metal müziğe düşkün

    Turku kentine ait Ruissalo adasındaki festivalin Instagram hesabı üzerinden, 36 yaşındaki Finlandiya Başbakanı’nın fotoğrafı paylaşıldı.

    Paylaşım kısa sürede büyük beğeni topladı.

    Rock ve metal müziğe düşkünlüğüyle tanınan Marin, fotoğrafı kendi hikayesinden de paylaştı.

    Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, rock festivaline katıldı #2

    Her aktivitede var

    Başbakan aynı zamanda eşiyle de bir fotoğraf yayınladı ve “Tatil bugün başladı. İstikamet Turku ve Ruisrock” diye yazdı.

    Finlandiya Başbakanı, konserler dışında spor aktivitelerini de kaçırmıyor.

    Instagram sayfası oldukça renkli

    Marin'in sosyal medya hesabı Instagram üzerinden yaptığı bazı paylaşımlar ise şöyle:

    Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, rock festivaline katıldı #3

    Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, rock festivaline katıldı #4

    Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, rock festivaline katıldı #5

    Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, rock festivaline katıldı #6

    Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, rock festivaline katıldı #7

    Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, rock festivaline katıldı #8

    Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, rock festivaline katıldı #9


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