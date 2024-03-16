Finlandiya, Batılı askerlerin Ukrayna'ya gönderilmesi ihtimalini dışlamıyor Dışişleri Bakanı Valtonen, "Uzun vadede her şeyi göz ardı etmememiz önemli" dedi. Asker gönderme seçeneğinin masada olduğunu ifade eden Finlandiyalı Bakan, "Durumun ne kadar ciddi hale geleceğini asla bilemeyiz" ifadesini kullandı.

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Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen, savaş alanının durumu daha da kötüleşirse Batılı ülkelerin Ukrayna'ya asker gönderme fikrini göz ardı etmemeleri gerektiğini söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna'ya asker konuşlandırma seçeneğini dışlamadıklarını söylemiş, bu açıklama NATO içinde ve Batı'da tepkilere neden olmuştu.

Politico'ya konuşan Valtonen, "Uzun vadede her şeyi göz ardı etmememiz önemli çünkü durumun ne kadar ciddi hale geleceğini asla bilemeyiz." dedi.

Ukrayna'ya asker gönderme fikri masada

Asker gönderme fikrini dışlamadıklarını belirten Valtonen, şöyle konuştu:

Ancak Finlandiya'nın tutumu net: Şu anda herhangi bir birlik göndermiyoruz. Bu konuyu tartışmaya da istekli değiliz.

"Askeri varlığın olmayacağına dair algı vardı"

Finlandiya, yalnızca birkaç hafta önce asker konuşlandırma fikrine kapalı görünüyordu.

Şubat ayı sonlarında Avrupalı liderler zirvesinde Macron'la görüşen dönemin Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, "(Ukrayna'da) Askeri varlığın olmayacağına dair yaygın olarak paylaşılan bir algı vardı." demişti.

Putin'in nükleer savaş uyarısı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu tür birliklerin Ukrayna'ya gelmesini "ciddi bir gerilim" olarak değerlendireceklerini ve bunun Batı ile nükleer savaş başlatma riskini artırabileceğini söylemişti.