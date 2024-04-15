Finlandiya: İsrail, 'muhtemelen' İran'a karşı saldırı düzenleyecek Cumhurbaşkanı Stubb, Orta Doğu'daki gerilimin gidişatına ilişkin görüşünü paylaştı.

AA

Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Tel Aviv'in, İran'ın hafta sonu İsrail'e saldırmasının ardından bir tür karşı saldırı düzenleyebileceği konusunda uyardı.

Stubb, Dışişleri ve Güvenlik Politikası Bakanlar Komitesi (TP-UTVA) ile yaptığı toplantının ardından Helsinki'de düzenlediği basın toplantısında "Orta Doğu'daki mevcut gergin durumda" gerilimi azaltmanın önemini vurguladı.

Misilleme beklentisi

İskandinav ülkesinin lideri; Çin, ABD, Avrupa Birliği (AB) ve diğer aktörlerin olası bir misilleme saldırısını önlemek için her türlü çabayı göstermesinin olumlu bir sinyal olduğunu kaydetti.

Stubb, İsrail'den İran'a misillemenin gerçekleştirilebileceğini söyledi.

Tahran, İsrail'in 1 Nisan'da Suriye'nin başkenti Şam'daki İran konsolosluğuna düzenlediği hava saldırısına karşılık olarak cumartesi akşamı İsrail'e yönelik 300'den fazla füze ve insansız hava aracı saldırısı düzenledi.

Pazar günü Stubb ve Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo, saldırıyı kınayarak "tüm tarafları itidal göstermeye" çağırdı.

"Finlandiya bölge ülkeleriyle aktif teması sürdürecek"

Açıklamada, "Finlandiya ve AB, tüm tarafları bölgesel güvenliği daha da zayıflatacak eylemlerden kaçınmaları konusunda etkilemek için çaba gösteriyor. Finlandiya bölge ülkeleriyle aktif teması sürdürecek." denildi.

Stubb, İran'ın saldırısından önce bile Finlandiya'nın dış politika liderlerinin artan gerilimi yatıştırmaya çalıştıklarına dikkat çekti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)