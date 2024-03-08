Finlandiya, İsveç'i Rusya'dan gelecek 'tehditlere' karşı uyardı Güvenlik ve İstihbarat Servisi, "Rus istihbarat servisinin yeteneklerini asla küçümsememelisiniz" dedi.

AA & Ensonhaber

Finlandiya Güvenlik ve İstihbarat Servisi (Supo), İsveç'i, Rusya'dan gelen "artan tehditler" konusunda uyardı.

Rusya ile bin 340 kilometrelik sınırı paylaşan Finlandiya, Moskova'nın 24 Şubat 2022'de Ukrayna'da "özel askeri operasyonuna" başlamasının ardından 4 Nisan 2023'te NATO'ya katıldı.

Finlandiya'nın NATO üyeliği, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tepkisini çekti. Putin, Batı'yı Moskova ile Helsinki arasında çatlak oluşturmaya çalışmakla suçladı.

Finlandiyalı yetkililere göre, söz konusu askeri ittifaka katıldıklarından bu yana Rusya'nın kendilerine yönelik olumsuz tavrı arttı.

İsveç'e Rusya uyarısı

Finlandiya Güvenlik ve İstihbarat Servisi, aynı gelişmenin İsveç'i de bekleyebileceği konusunda uyardı.

Supo'nun Başkan Vekili Teemu Turunen, SVT'ye verdiği demeçte, "Hazır olmalıyız." dedi.

"Rus istihbarat servisini küçümsemeyin"

"Rus istihbarat servisinin yeteneklerini asla küçümsememelisiniz." diyen Turunen, "Onlar yetenekli, biz de hazır olmalıyız." ifadesini kullandı.

Turunen, "Finlandiya, artık Rusya tarafından düşmanca bir ülke olarak görülüyor." şeklinde konuştu.