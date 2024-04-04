Finlandiya, Rusya sınırını süresiz kapattı Helsinki yönetimi, düzensiz göçün önüne geçmek için karar aldı. Göçmen akışının, ulusal güvenliğe tehdit olduğu vurgulandı.

AA

Finlandiya ile Rusya arasındaki sınır, süresiz olarak kapatıldı.

İskandinav ülkesi, daha önce kapattığı geçiş noktaları ve bazı limanları süresiz olarak kapalı tutmayı kararlaştırdı. Gerekçe, düzensiz göçün durdurulması gösterildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Hükümet, Rusya sınırındaki geçiş noktalarının 15 Nisan'dan itibaren kapalı kalmasına karar verdi." ifadesi kullanıldı.

Süresiz kapatma kararı

Açıklamada, Haapasaari, Nuijamaa ve Santio limanlarının da 15 Nisan'dan itibaren turistik teknelere süresiz kapatılacağı belirtildi.

Düzensiz göç endişesi

Son yıllarda, özellikle Suriye ve Somali gibi ülkelerden gelenlerin sayısının artması üzerine geçen yılın sonlarında Rusya ile olan kara sınırlarını kapatan Finlandiya'nın, söz konusu tedbirlerle ülkeye düzensiz göçmen akışının önüne geçmeyi amaçladığı kaydedildi.

Ulusal güvenlik ve kamu düzeni için 'ciddi tehdit'

Açıklamada, Finlandiya'ya düzensiz göçmen akışının devam etmesi halinde bunun, Finlandiya'nın ulusal güvenliği ve kamu düzeni için ciddi tehdit oluşturacağı vurgulandı.

Geçen yıl alınan karar

Helsinki'nin Moskova'nın "hibrit operasyonu" olarak nitelendirdiği düzensiz göçmenler nedeniyle iki ülke arasında haftalar süren gerginliğin ardından Finlandiya, 28 Kasım 2023'te Rusya ile tüm sınırını geçici olarak kapattığını duyurmuştu.

Finlandiya, şubatta yaptığı açıklamada ise sınırın kapatılmasının 14 Nisan'a kadar süreceğini ilan etmişti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)