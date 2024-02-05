Finlandiya, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı nedeniyle mühimmat üretimini 5 kat artıracak İskandinav ülkesi, top mermisi üretimini önemli oranda artırmak istiyor. Bu adım, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının devam ettiği bir dönemde atılacak.

ensonhaber.com

Finlandiya, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı nedeniyle 2024'te üretimi artırmaya karar verdi.

Ülkedeki kamu yayıncısı YLE, Finlandiya'nın güneybatısındaki Sastamala kentinde top mermisi kovanları üreten fabrikadaki üretim artışının Ukrayna'daki savaşla ilgili olduğunu duyurdu.

Finlandiya'nın Ukrayna'ya yaptığı yardımda top mermilerinin kilit rol oynadığına dikkat çekildi.

5 kat artıracaklar

Üretimdeki artışın 5 kat olacağı belirtildi. Helsinki yönetimi, Ukrayna'nın önemli bir ortağı konumunda. Finlandiya Savunma Bakanlığı, Kiev'e 106 milyon euro tutarında askeri yardım yapma kararı aldı.

Finlandiya, tam kapsamlı savaşın başlamasından bu yana Ukrayna'ya 1,6 milyar euro değerinde askeri yardım sağladı.

Yeni fabrika inşası planı

Söz konusu ülkede Nammo Lapua tarafından top mermisi üretimi için yeni bir fabrika inşa edilmesi planlanıyor.

Finlandiya, Mart 2023'te NATO'ya üye olmasından bu yana savunmasını güçlendirmeye başladı.

ABD-Finlandiya anlaşması

ABD ve Finlandiya, 18 Aralık 2023'te karşılıklı savunma bağlarını güçlendiren ve ABD'nin dört hava üssü ve bir deniz üssü dahil olmak üzere 15 Finlandiya askeri tesisine erişimini sağlayan savunma işbirliği anlaşması imzalamıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, yaptığı açıklamada şöyle demişti: