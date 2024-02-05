Finlandiya, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı nedeniyle mühimmat üretimini 5 kat artıracak

Finlandiya, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı nedeniyle 2024'te üretimi artırmaya karar verdi.
Ülkedeki kamu yayıncısı YLE, Finlandiya'nın güneybatısındaki Sastamala kentinde top mermisi kovanları üreten fabrikadaki üretim artışının Ukrayna'daki savaşla ilgili olduğunu duyurdu.
Finlandiya'nın Ukrayna'ya yaptığı yardımda top mermilerinin kilit rol oynadığına dikkat çekildi.
5 kat artıracaklar
Üretimdeki artışın 5 kat olacağı belirtildi. Helsinki yönetimi, Ukrayna'nın önemli bir ortağı konumunda. Finlandiya Savunma Bakanlığı, Kiev'e 106 milyon euro tutarında askeri yardım yapma kararı aldı.
Finlandiya, tam kapsamlı savaşın başlamasından bu yana Ukrayna'ya 1,6 milyar euro değerinde askeri yardım sağladı.
Yeni fabrika inşası planı
Söz konusu ülkede Nammo Lapua tarafından top mermisi üretimi için yeni bir fabrika inşa edilmesi planlanıyor.
Finlandiya, Mart 2023'te NATO'ya üye olmasından bu yana savunmasını güçlendirmeye başladı.
ABD-Finlandiya anlaşması
ABD ve Finlandiya, 18 Aralık 2023'te karşılıklı savunma bağlarını güçlendiren ve ABD'nin dört hava üssü ve bir deniz üssü dahil olmak üzere 15 Finlandiya askeri tesisine erişimini sağlayan savunma işbirliği anlaşması imzalamıştı.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, yaptığı açıklamada şöyle demişti:
Finlandiya, Ukrayna için neyin tehlikede olduğunu herkesten daha iyi biliyor. 1939'da Finliler de Rus işgaliyle karşı karşıya kaldı. Özgür bir ulusun inanılmaz derecede güçlü ve dirençli bir direniş gösterebileceğini kanıtladılar.
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