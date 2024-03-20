Finlandiya, yeniden dünyanın en mutlu ülkesi seçildi İskandinav ülkesi, üst üste 7'nci kez dünyanın en mutlu ülkesi olmayı başardı. Türkiye, sıralamada 8 basamak yükseldi.

ensonhaber.com

Birleşmiş Milletler'in (BM) yayınladığı Dünya Mutluluk Raporu'nun sonuçları belli oldu.

Dünyanın en mutlu ülkesi sıralamasının zirvesindeki ülke değişmedi.

Raporun 10 yıldan fazla bir süre önce yayınlanmasından bu yana ilk kez ABD ve Almanya en mutlu 20 ülke arasında yer almadı.

Finlandiya ilk sıradaki yerini korudu

İskandinav ülkeleri, en mutlu 10 ülke arasında yerlerini korudu. Finlandiya, üst üste 7'nci kez birinci sırada kalmayı başardı. Bu ülkeyi sırasıyla Danimarka, İzlanda ve İsveç takip etti.

Kosta Rika ve Kuveyt, sırasıyla 12 ve 13'üncü sıralardan ilk 20'ye girdi. Almanya 23'üncü, ABD ise 24'üncü sırada yer aldı.

Dünyanın en büyük ülkeleri ilk 10'da yok

Raporda, en mutlu ülkelerin artık dünyanın en büyük ülkelerinden herhangi birini içermediğine dikkat çekildi.

İlk 10 ülke arasında yalnızca Hollanda ve Avustralya'nın nüfusu 15 milyonun üzerinde. İlk 20'nin tamamında ise sadece Kanada ve Birleşik Krallık'ta nüfus 30 milyonu geçmiş durumda.

Türkiye 8 basamak yükseldi

2023 yılına ait Dünya Mutluluk Raporu'nda 106'ncı sırada bulunan Türkiye, 8 basamak yükselerek bu yılki raporda 98'inci sıraya yerleşti.

Sıralamanın içerdiği faktörler

Mutluluk sıralaması; bireylerin yaşam memnuniyeti, kişi başına düşen gayri safi yurt iç hasıla, sosyal destek, sağlıklı yaşam beklentisi, özgürlük, cömertlik gibi değerlendirmelere dayanıyor.

Finlandiya'nın sırrı: Doğa ve iş-yaşam dengesi

Finlandiya halkının doğayla olan yakın bağlarının ve sağlıklı iş-yaşam dengesinin, mutluluk sıralamasına önemli katkılarda bulunduğuna dikkat çekildi.

Başarının genellikle finansal kazançla eş tutulduğu ABD ile karşılaştırıldığında, Finlandiya sakinlerinin "başarılı bir yaşamın ne olduğu konusunda daha ulaşılabilir bir anlayışa" sahip olabileceği kaydedildi.

Genç nesiller yaşlılardan daha mutlu

Söz konusu ülkedeki güçlü refah toplumu ile ücretsiz sağlık ve eğitim gibi faktörlerin sıralamada önemli bir etkiye sahip olduğu aktarıldı.

Bu yılki rapor aynı zamanda dünyanın birçok bölgesinde yaşayan genç nesillerin yaşlı akranlarından daha mutlu olduğunu ortaya çıkardığı ifade edildi.