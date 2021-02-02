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    Finlandiya'da buz kaplı denizde saatlerce mahsur kaldı

    Kanoyla açıldığı denizde mahsur kalan adam, buzdan adaları kürekle uzaklaştırarak 3 saatin sonunda kurtulabildi.
    • DHA
    • 02.02.2021 - 18:14
    • Güncelleme : 02.02.2021 - 18:17
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    Finlandiya'da buz kaplı denizde saatlerce mahsur kaldı

    Finlandiya’daki Kotisaari adasına tatil için giden gazeteci Senja Larsen ve eşi Mårten Mickos çifti, donma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

    Kanoyla denize açılan Mickos, aşırı soğuklardan dolayı buz tutan denizde mahsur kaldı.

    BUZLARI KÜREKLE İTTİ

    Mickos kürek çekerek buzları iterek kurtulurken, o anlar gazeteci Larsen tarafından kayda alındı.

    Finlandiya’da buz kaplı denizde mahsur kalan kişi böyle kurtuldu

    "3 SAAT BOYUNCA UĞRAŞTI"

    Viral olan görüntüyle ilgili basına konuşan gazeteci Larsen, "Klasik gelecek belki ama, bir gazeteci olarak haber olacağımız da aklıma gelmedi. 3 saat boyunca eşim kürekle buz parçalarını itti. Yaşadıklarımız korkunçtu ancak çektiğim görüntüler harikaydı." ifadelerine yer verdi.

    Finlandiya da buz kaplı denizde saatlerce mahsur kaldı #1

    Finlandiya da buz kaplı denizde saatlerce mahsur kaldı #2

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