Finlandiya'da cinsiyetsiz trafik işareti dönemi

Ülkede 1981 yılından bu yana uygulanan eski trafik yasası kaldırıldı.

Finlandiya’da yeni trafik yasası kapsamında trafik levhaları değişiyor.

Levhalardaki cinsiyet ayrımı ortadan kaldırılırken, cinsiyet belirten ifadelerin yerine sadece insan figürünü tasvir eden şekiller eklendi.

Ülkede 1 Haziran tarihi itibarıyla yürürlüğe giren "Yeni Trafik Yasası" kapsamında hazırlanan 50 yeni trafik işareti yollarda farkındalığı artırmanın yanında, trafik işaretlerinde cinsiyet belirten ifadeleri de ortadan kaldırmayı amaçlıyor.

ESKİ TRAFİK YASASI KALDIRILDI

Bunun yerine sadece insan figürünü tasvir eden şekiller eklendi. 1981 yılından bu yana uygulanan eski trafik yasasının kaldırılması ile Finlandiya Ulaşım ve Altyapı Ajansı tarafından hazırlanan yeni işaretler yavaş yavaş yollarda görünmeye başlayacak.

SARI ŞERİT YERİNE BEYAZ ŞERİT

Yeni yasa kapsamında ayrıca, yollarda şerit ayrımını sarı renkle yapan son Avrupa ülkesi Finlandiya, 2023 yılına kadar tüm sarı işaretli şeritleri de beyaza boyayacak.

Öte yandan Dünya Ekonomik Forumu (WEF) cinsiyet eşitliği 2020 raporuna göre, Finlandiya dünyada 3. sırada yer alıyor.