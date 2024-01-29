Finlandiya'da cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kaldı: Alexander Stubb ve Pekka Haavisto yarışacak İskandinav ülkesinde Stubb ve eşcinsel olduğunu söyleyen Haavisto, ikinci turda cumhurbaşkanı seçilebilmek için mücadele edecek. Adaylar, 11 Şubat öncesi kararlılık mesajı verdi.

AA & Ensonhaber

Finlandiya'da halk, ülkenin yeni cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gitti.

Seçime katılım, yüzde 71,5 düzeyinde gerçekleşti. İlk turda hiçbir aday, oyların yüzde 50'sinden fazlasını alamadı.

Merkez sağ Ulusal Koalisyon Partisi'nden Alexander Stubb ve liberal Yeşiller Partisi üyesi Pekka Haavisto ikinci tura kaldı.

Eşcinsel aday ikinci tura kaldı

Stubb yüzde 27,2, eşcinsel olduğunu ilan eden Haavisto ise yüzde 25,8 oy oranının sahibi oldu. İki aday, ikinci turda karşı karşıya gelecek.

Sandıklar, 11 Şubat'ta yeniden kurulacak. Finlandiya'da cumhurbaşkanı, art arda iki dönemden fazla seçilemiyor.

Stubb: Rekabet şimdi başlıyor

İlk tur sonuçlarının ardından açıklama yapan Stubb, şöyle dedi:

Ekiple birlikte böyle bir sonuç elde etmek gönülleri ısıtıyor. Buna minnettarım. Finale kaldık, rekabet şimdi başlıyor.

Haavisto: Adayı ikinci tura çıkamayanlara ulaşmalıyız

Pekka Haavisto ise ikinci tura kalamayan adayların seçmenlerine ulaşmaları gerektiğini kaydetti:

Artık bizim görevimiz, adayı ikinci tura çıkamayanlara ulaşmak.

Alexander Stubb

Ulusal Koalisyon Partisi'nin 55 yaşındaki adayı Alexander Stubb, daha önce başbakan, dışişleri bakanı ve Avrupa Parlamentosu üyesi olarak görev yaptı. Avrupa yanlısı olarak biliniyor.

Stubb, 2017 yılında Finlandiya siyasetinden ayrılarak Avrupa Yatırım Bankası'nın başkan yardımcısı ve daha sonra Floransa'daki Avrupa Üniversitesi Enstitüsü'nde direktör oldu.

Pekka Haavisto

Yeşiller Birliği üyesi ve eski Birleşmiş Milletler diplomatı olan Pekka Haavisto, daha önce 2012 ve 2018 yıllarında iki kez başkanlığa aday olmuş ve her ikisini de Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto'nun ardından ikinci sırada tamamlamıştı.

65 yaşındaki merkez solun önde gelen adayı Haavisto, 2019'dan 2023'e kadar Finlandiya dışişleri bakanı olarak görev yaptı.

Bundan önce de başka bakanlık görevlerinde bulundu. Haavisto, seçildiği takdirde Finlandiya'nın eşcinsel olduğunu açıklayan ilk başkanı olacak.