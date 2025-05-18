Finlandiya’da helikopterler havada çarpıştı: 5 ölü

AA & Ensonhaber
Finlandiya’nın güneybatısındaki Eura kentinde iki helikopter Piikajarvi Havaalanı’na yaklaştıkları sırada havada çarpışarak ormanlık alana düştü.
Olay yerinde arama, kurtarma ve delil toplama çalışmalarının sürdüğü, kesin kaza raporunun detaylı teknik incelemenin ardından paylaşılacağı bilgisi verildi.
5 KİŞİ ÖLDÜ
Yetkililer helikopterlerdeki pilotlar dahil 5 kişinin öldüğünü doğruladı.
Yerel basına göre helikopterler Kokemaki'deki Piikajarvi Uçuş Merkezi'nde düzenlenen bir havacılık etkinliğine gidiyordu.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış