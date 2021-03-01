Finlandiya’da OHAL ilan edildi

Artan koronavirüs vakaları nedeni ile önlemleri sıkılaştıran Finlandiya, olağanüstü hal kararı alındı. Ülkede bar ve restoranlara da kapatma kararı getirileceği duyuruldu.

Finlandiya’da hükümet vakaların artması üzerine düğmeye bastı.

Vakalarda son dönemde meydana gelen artışlar gerekçe gösterilerek, olağanüstü hal ilan edildi.

BARLAR KAPATILACAK

Ayrıca 8 Mart tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, parlamentoya bar ve restoranların 3 haftalığına kapanması teklifinde bulunuldu.

KARA İŞBİRLİĞİ İLE ALINDI

Başbakan Sanna Marin, kararın bakanların ve Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö işbirliği ile alındığını ifade etti.

TOPLAM VAKA 58 BİN 64

Ülke genelinde toplam vaka sayısı 58 bin 64 olarak açıklanırken, can kaybı sayısının 750 olduğu açıklandı.