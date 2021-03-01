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    Finlandiya’da OHAL ilan edildi

    Artan koronavirüs vakaları nedeni ile önlemleri sıkılaştıran Finlandiya, olağanüstü hal kararı alındı. Ülkede bar ve restoranlara da kapatma kararı getirileceği duyuruldu.
    • İHA
    • 01.03.2021 - 17:52
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    Finlandiya’da OHAL ilan edildi

    Finlandiya’da hükümet vakaların artması üzerine düğmeye bastı.

    Vakalarda son dönemde meydana gelen artışlar gerekçe gösterilerek, olağanüstü hal ilan edildi.

    BARLAR KAPATILACAK

    Ayrıca 8 Mart tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, parlamentoya bar ve restoranların 3 haftalığına kapanması teklifinde bulunuldu.

    KARA İŞBİRLİĞİ İLE ALINDI

    Başbakan Sanna Marin, kararın bakanların ve Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö işbirliği ile alındığını ifade etti.

    Finlandiya’da OHAL ilan edildi #1

    TOPLAM VAKA 58 BİN 64

    Ülke genelinde toplam vaka sayısı 58 bin 64 olarak açıklanırken, can kaybı sayısının 750 olduğu açıklandı.

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