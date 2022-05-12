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    Finlandiya'dan NATO üyeliği başvurusu

    Finlandiya'dan NATO üyeliği başvurusu

    Finlandiya'nın NATO üyeliği için başvuruda bulunacağı bildirildi.
    • 12.05.2022 - 10:44
    • Güncelleme : 12.05.2022 - 11:27
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    Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı, bölgedeki ülkelerin güvenlikleri açısından yeni adımlar atmasına yol açtı.

    Bu kapsamda İsveç ve Finlandiya da NATO'ya katılmayı gündemine aldı.

    NATO Genel Sekreteri: Hızlıca almak istiyoruz

    Finlandiya ve İsveç NATO'ya katılmak için hazırlıklar yaparken, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, iki ülkeyi de birliğe hızlıca almak istediklerini belirtmişti.

    Rusya'nın kendilerine saldırmasından çekinen Finlandiya, bugün konuya ilişkin bir duyuru yaptı.

    Finlandiya katılım başvurusunda bulunuyor

    Finlandiya hükümetinden yapılan açıklamada, ülkenin NATO üyeliği için başvuruda bulunacağı açıklandı.

    Devlet Başkanı Sauli Niinisto ve Başbakan Sanna Marin tarafından yapılan imzalı ortak açıklamada, Finlandiya'nın gecikmeden ittifaka başvuru yapması gerektiği belirtildi.

    Öte yandan Finlandiya'nın yanı sıra İsveç de NATO'ya katılıp katılmama konusundaki resmi kararını 15 Mayıs Pazar günü açıklayacak.

    Finlandiya dan NATO üyeliği başvurusu #1


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