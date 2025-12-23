Fitch Ratings, Ukrayna'nın kredi notunu yükseltti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'ten yapılan açıklamada not artışının gerekçesi olarak Ukrayna'nın borçlarını yeniden yapılandırmada kaydettiği ilerleme gösterildi.

Ukrayna'nın uzun vadeli döviz cinsinden ihraççı temerrüt notunun 'sınırlı temerrüt'ten 'CCC'ye yükseltildiği bildirildi.

Fitch'in genellikle 'CCC+' veya daha düşük notu olan ülkeler için not görünümü değerlendirmesinde bulunmadığı belirtilen açıklamada not yükseltmesinin Ukrayna'nın dış ticari alacaklılarının büyük çoğunluğuyla ilişkilerinin normalleşmesini yansıttığı ifade edildi.

YATIRIM YAPILABİLİR SEVİYENİN ALTINDA

Avrupa Birliği'nin 19 Aralık'ta Ukrayna'ya 90 milyar euro sağlama kararının bir yıldan fazla bir süre için finansman ihtiyaçlarını karşılayacağı ve kısa vadeli borç sürdürülebilirliği risklerini azaltacağı aktarıldı.

Not artışına rağmen Ukrayna'nın kredi notu yatırım yapılabilir seviyenin altında kalmaya devam etti.