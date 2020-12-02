Florida, ABD'de 1 milyon koronavirüs vakasını aşan üçüncü eyalet oldu

Florida, ABD'de 1 milyon koronavirüs vakasını aşan üçüncü eyalet oldu

Florida eyaleti, koronavirüs vaka sayısında Teksas ve Kaliforniya’dan sonra ülkede 1 milyonu geçen üçüncü eyalet oldu.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün en çok can aldığı ülke ABD'de vaka sayıları hızla artıyor.

FLORİDA'DA DA VAKALAR 1 MİLYONU GEÇTİ

Birleşik Devletler'in Florida eyaleti, koronavirüs vaka sayısında Teksas ve Kaliforniya’dan sonra ülkede 1 milyonu geçen üçüncü eyalet oldu.

Günlük koronavirüs verilerini derleyen worldometer sitesine göre Florida’da toplam vaka sayısı 1 milyon eşiğini geçerek 1 milyon 8 bin 166’ya ulaştı.

Eyalette koronavirüs nedeniyle şimdiye kadar hayatını kaybedenlerin sayısı ise 18 bin 683 oldu.

Salı günü günlük 8 bin 847 vaka sayısı ve 82 can kaybının rapor edildiği eyalette virüs nedeniyle şu ana kadar 55 binden fazla kişinin hastanede tedaviye alındığı kaydedildi.

SON İKİ HAFTADA HASTANEYE YATIŞ ORANLARI YÜZDE 30 ARTTI

Eyalette son iki hafta verilerine göre hastaneye yatış oranlarında yüzde 30 artış olduğuna işaret edilerek, eyalet çapında koronavirüs pozitif oranının ise yüzde 8,69 seviyesinde olduğu bildirildi.

Koronavirüs salgınından en fazla etkilenen ülkelerin başında gelen ABD’de vaka sayısı 14 milyon 51 bini, can kaybı da 276 bini geçmiş bulunuyor.