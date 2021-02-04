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- Florida'da bir sörfçü köpek balıkları tarafından takip edildi
Florida'da bir sörfçü köpek balıkları tarafından takip edildi
Sığ sulardaki sörfçü, kendini takip eden köpek balıklarını görüntüledi.
- Haber Merkezi
- 04.02.2021 - 18:46
- Güncelleme : 04.02.2021 - 18:56
ABD'nin Florida sahillerinde sörf yapan bir kişi, köpek balıkları tarafından takibe alındı.
Köpek balıklarının sığ sulardaki tehlikeli takibi ise sörf yapan kişinin kamerasına yansıdı.
Görüntülerde köpek balıklarının zaman zaman sörfçüye yaklaşıp, uzaklaştığı görüldü.
İşte o anlar...
Florida'da bir sörfçü köpekbalıkları tarafından takip edildi