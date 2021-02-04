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    Florida'da bir sörfçü köpek balıkları tarafından takip edildi

    Sığ sulardaki sörfçü, kendini takip eden köpek balıklarını görüntüledi.
    • Haber Merkezi
    • 04.02.2021 - 18:46
    • Güncelleme : 04.02.2021 - 18:56
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    Florida'da bir sörfçü köpek balıkları tarafından takip edildi

    ABD'nin Florida sahillerinde sörf yapan bir kişi, köpek balıkları tarafından takibe alındı.

    Köpek balıklarının sığ sulardaki tehlikeli takibi ise sörf yapan kişinin kamerasına yansıdı.

    Görüntülerde köpek balıklarının zaman zaman sörfçüye yaklaşıp, uzaklaştığı görüldü.

    İşte o anlar...

    Florida'da bir sörfçü köpekbalıkları tarafından takip edildi

    Florida da bir sörfçü köpek balıkları tarafından takip edildi #1

    Florida da bir sörfçü köpek balıkları tarafından takip edildi #2

    Florida da bir sörfçü köpek balıkları tarafından takip edildi #3

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