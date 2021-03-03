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    Florida’da evin garajına timsah girdi

    Açık olan garaj kapısından içeri giren timsahı gören ev sahibi, şoke oldu.
    • İHA
    • 03.03.2021 - 16:47
    • Güncelleme : 03.03.2021 - 17:00
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    Florida’da evin garajına timsah girdi

    ABD’nin Florida eyaletindeki Fort Myers kentinde yaşayan bir kadının, evindeki garaj kapasını açık bırakması üzerine içeriye timsah girdi.

    Yaklaşık 2 metre uzunluğundaki timsahı görünce korkuya kapılan kadın, acil durum hattını arayarak yardım istedi.

    GÖREVLİLER MÜDAHALE ETTİ

    Olay yerine gelen Florida Balık ve Yaban Hayatı Koruma Komisyonu (FWC) görevlileri timsahı güvenli bir şekilde garajdan çıkarmayı başardı.

    O anlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

    Florida’da evin garajına timsah girdi VİDEO

    Florida’da evin garajına timsah girdi #1

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