Açık olan garaj kapısından içeri giren timsahı gören ev sahibi, şoke oldu.

ABD’nin Florida eyaletindeki Fort Myers kentinde yaşayan bir kadının, evindeki garaj kapasını açık bırakması üzerine içeriye timsah girdi.

Yaklaşık 2 metre uzunluğundaki timsahı görünce korkuya kapılan kadın, acil durum hattını arayarak yardım istedi.

GÖREVLİLER MÜDAHALE ETTİ

Olay yerine gelen Florida Balık ve Yaban Hayatı Koruma Komisyonu (FWC) görevlileri timsahı güvenli bir şekilde garajdan çıkarmayı başardı.

O anlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Florida’da evin garajına timsah girdi VİDEO