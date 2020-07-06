Floyd davasında 3. polis 750 bin dolar ile serbest kaldı

Floyd davasında 3. polis 750 bin dolar ile serbest kaldı

750 bin dolar kefaletle serbest bırakılan eski polis memuru Tou Thao'nun, söz konusu miktarı nereden bulduğu soru işaretlerine neden oldu.

ABD'de, 25 Mayıs'ta siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu ölümüyle ilgili başlayan davada, yeni bir gelişme yaşandı.

Minnesota'daki Hennepin Tutukevi kayıtlarına göre, George Floyd'un gözaltı esnasında ölümüne sebep olan Derek Chauvin'e yardım ve ihmal gerekçesi ile tutuklu yargılanan eski polis memuru Tou Thao'nun, kefaletle serbest bırakıldığı açıklandı.

750 BİN DOLAR KEFALETLE SERBEST

ABD medyasında yer alan haberlere göre, 34 yaşındaki Thao'nun, cumartesi günü 750 bin dolar kefalet karşılığında serbest bırakıldığı belirtildi.

PARA NEREDEN BULUNDU

George Floyd’un ölümüne sebep olmaktan ikinci derece cinayet suçlamasıyla yargılanacak polis memurlarından Tou Thao’nun da serbest kalmasıyla, polis memurlarının 750 bin ABD Doları kefalet ücretini nasıl karşıladıkları akıllarda soru işareti bıraktı.