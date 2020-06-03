Floyd protestoları, ikinci korona dalgasını başlatabilir

Yetkililer, gösterilerde bir araya gelen kalabalıkların sosyal mesafe ve maske takmamasındaki tehlikeye işaret etti.

ABD'nin Minneapolis kentinde siyahi George Floyd'un polis tarafından gözaltına alınırken öldürülmesi, ülkede gösterileri tetikledi.

Olaylı protestolar sonucu ABD sokaklarında savaş alanını andıran manzaralar ortaya çıkarken, uzmanlar koronavirüs salgını döneminde düzenlenen kalabalık gösteriler konusunda uyardı.

Gösterilerde, çoğu protestocunun sosyal mesafeyi göz ardı ettiği ve maske takmadığı görüldü.

BAĞIRMA VE KOŞMA VİRÜSÜ DAHA FAZLA YAYABİLİR

Vanderbilt Üniversitesi'nden Profesör William Schaffer, gösteriler sırasında bağırma ve koşmanın daha derin nefes alıp daha fazla nefes vermeye neden olacağı ve bu durumun virüs bulaşmasını artırabileceğini söyledi.

İNSANLAR BÜYÜK RİSK ALTINDA

DailyMail'de yer alan habere göre, Schaffer, protestolara katılan birçok kişinin virüsü evlerine taşıyabileceğini ve bunun sonucunda toplulukların büyük risk altında olduğuna dikkat çekerek, şu şekilde konuştu:

"Hiç şüphe yok ki bu durum, enfeksiyonların artışına katkıda bulunabilir."





GÜNEY KORE VE ABD ÖRNEĞİ

Güney Kore'de bir kadının, Çin'den dönerken enfekte olduğunu ve sonrasında bir kilisede büyük bir etkinliğe katıldığı örneğini paylaşan Schaffer, söz konusu kişinin Güney Kore'de büyük vakalara neden olduğunu hatırlattı.

Schaffer, Washington'dan da bir olayı aktarırken, "Hasta biri koro provasına katıldıktan sonra oradaki 61 kişiden 52'si hastalandı." dedi.