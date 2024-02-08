Foreign Affairs: İsrail, kendi kendini yok ediyor Başbakan Netanyahu'nun, Filistin meselesini çözmek istemediğine dikkat çekildi. Filistinlileri reddeden Tel Aviv'in, istikrar bekleyemeyeceği vurgulandı.

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ABD merkezli Foreign Affairs dergisi, Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki İsrail'in "kendi kendini yok ettiğini" yazdı.

Dergi, Netanyahu'nun "Hamas'ı yok etme" sözü verdiğini, ancak askeri gücün ötesinde, Hamas'ı ortadan kaldırmaya yönelik bir stratejisi ve savaş sonrası Gazze'ye ilişkin net bir planı olmadığını belirtti.

İsrail'in strateji oluşturmadaki başarısızlığının tesadüf olmadığı bildirildi.

"İsrail, Filistinlilerle uzlaşmalı"

Barış içinde yaşamak için İsrail'in nihayetinde Filistinlilerle uzlaşması gerekeceği, fakat Netanyahu'nun, buna kariyeri boyunca karşı çıktığı kaydedildi.

"Netanyahu çözüm istemiyor"

Netanyahu'nun, Filistin topraklarını sonsuza kadar işgal etmeye devam edebileceği fikriyle hareket ettiği görüşü paylaşılarak şöyle denildi:

Netanyahu, Filistin sorununu çözmek istemiyor. Savaş, İsrail'i belki de tarihinin en bölünmüş anında yakaladı.

'Daha fazla felakete yol açar' uyarısı

Analizin devamında, Netanyahu başbakan olarak kalsa da kalmasa da, "çatışma yönetiminin" devlet politikası olmaya devam edeceği belirtildi.

Bunun da "daha fazla işgal, yerleşim ve yerinden edilme" anlamına geldiği kaydedilerek, diğer taraftan bu stratejinin "daha fazla felakete yol açacağı" uyarısı yapıldı.

"Filistinlileri reddetmeye devam ettikleri sürece istikrar beklemesinler"

Bu noktada İsrail'in, Filistin'in taleplerini dikkate alması gerektiği vurgulandı: