Foreign Policy: Avrupa, Trump 2.0'a hazırlanıyor ABD merkezli dergi, Cumhuriyetçilerin adayı olma yolunda ilerleyen Trump ile ilgili Avrupa'da endişenin hakim olduğunu yazdı. Avrupalı liderlerin, ABD ile ilişkileri korumak için çabaladığı belirtildi.

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ensonhaber.com

Avrupa ülkeleri, 5 Kasım 2024'te yapılacak ABD başkanlık seçimlerini şimdiden takip ediyor.

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'ın, ülkenin mevcut lideri Joe Biden karşısında kazanabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

"Avrupa Trump 2.0'a hazırlanıyor" diye yazan ABD merkezli Foreign Policy, Avrupalı yetkililerin transatlantik ilişkilerin "ABD seçimlerinde de ayakta kalabilmesini sağlamak için çabaladığını" belirtti.

Avrupa'nın gözü Trump'ta

Avrupa üzerinde Trump faktörünün belirmeye başladığını yazan dergi, şu ifadeleri kullandı:

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın New Hampshire ön seçimlerinde eski Güney Carolina Valisi Nikki Haley'e karşı kazandığı 11 puanlık zafer, bir zamanların başkomutanını 2024 Cumhuriyetçi başkanlık adaylığı için zirveye taşıdı.

NATO'nun varlığını sorguluyor

Trump, Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı sonrası güvenlik mimarisinin temel taşı olan NATO'nun varlığını "açıkça" sorguladığı belirtilerek konuyla ilgili bazı uzmanların görüşleri aktarıldı:

Yaklaşık 6 yıl önce Helsinki'de sadece tercümanların katıldığı iki saatlik rezil bir toplantıda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e kapalı kapılar ardında ne söylediğinden hâlâ tam olarak emin değiliz.



Diğer taraftan, Trump her şeye kendi adını koymakla ilgileniyor. Kendisinden önceki birçok ABD başkanı gibi o da NATO ülkelerinin savunmaya daha fazla para harcaması konusunda baskı yaptı.



İttifakın meşru müdafaa maddesi olan 5'inci Madde ile korkutma oyunu oynadıktan sonra onlara seleflerinden daha fazla para aktarmalarını sağladığıyla övündü.

"Avrupalı liderlerin ona sırt çevirmesinden korkuyorum"

İsmi açıklanmayan Avrupalı bir yetkili, "Trump seçilirse, Trump hiçbir şey yapmadan Avrupalı liderlerin ona sırt çevirmesinden korkuyorum." dedi.