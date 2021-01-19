Foreign Policy: Joe Biden, Kaşıkçı cinayetinde gerçekleri açıklamalı

20 Ocak'ta göreve başlayacak Joe Biden'a yönelik Kaşıkçı cinayetiyle ilgili gerçekleri açıklaması yönünde baskılar artmaya başladı.

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda, 2018 yılında öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, cinayete karışan isimler nedeniyle hedef tahtasına oturtuldu.

Amerikan basını, ABD Başkanı Donald Trump'ın Selman hakkında "Onu ben kurtardım. Kongre'yi onu rahat bırakma konusunda ikna eden bendim. Onları durdurabildim." dediğini yazmıştı.

"TRUMP SAKLADI, BIDEN GERÇEKLERİ AÇIKLAMALI"

Foreign Policy dergisinde yayınlanan, "Biden, Cemal Kaşıkçı'nın katilleriyle ilgili CIA raporunu yayınlamalı" başlıklı yazıda, Trump'ın, ABD istihbaratının ABD'de ikamet eden Kaşıkçı'nın suikastına ilişkin emir verildiği sonucuna rağmen Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı koruduğu belirtildi.

Başkan seçilen Joe Biden'a işaret edilerek, "Yeni yönetim gerçeği ortaya çıkarmalı." denildi.

"KONGRE, TRUMP'I ZORLADI"

ABD istihbarat servisi CIA'nın, Muhammed bin Selman'ın suikast emrini verdiği sonucunu sızdırdığı, o günden bu yana ABD Kongresi'nin, Trump yönetimini istihbaratın suçlularla ilgili bulgularını açıklamaya zorladığı kaydedildi.

Biden yönetiminin, 20 Ocak'ta göreve başladığında söz konusu bilgiyi açıklaması gerektiği, böylece CIA raporunu ortaya koyarak ABD vatandaşı bir kişinin suikastına ilişkin hesap verebilirlik sözünü yerine getirmiş olacağı ifade edildi.

"BIDEN AÇIKLAMAZSA MAHKEME DEVREYE GİRER"

Biden'ın, cinayete ilişkin "gizli tutulan" verileri gönüllü olarak açıklamaması halinde, bir ABD mahkemesinin yeni yönetimi buna zorlayabileceği aktarıldı.