Foreign Policy: Orta Doğu yanıyor, bunun sorumlusu ABD Beyaz Saray'ın izlediği Orta Doğu politikasına tepki gösterildi. "Orta Doğu'da rotayı değiştirmenin vakti geldi" denilerek, ABD'nin bölgedeki çıkarlarının sürekli zarar göreceği uyarısı yapıldı.

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ABD'nin Orta Doğu'ya yönelik izlediği politika tartışma konusu haline geldi.

Foreign Policy dergisi, "ABD'nin Orta Doğu politikası başarısız oldu" başlıklı bir analize imza atarak, "Bölge yanıyor. Bunun sorumlusu Washington." dedi.

İsrail'in Hamas'a karşı başlattığı saldırıların Gazze Şeridi'ni yok olmanın eşiğine getirdiği, Orta Doğu'yu ise daha geniş ölçekli bir savaşla karşı karşıya bıraktığı kaydedildi.

ABD gerçekle yüzleşmeli: Orta Doğu'da başarısız oldu

O günden bu yana yaşanan bir dizi olayın, çatışmanın daha da tırmanabileceğine işaret ettiği belirtilerek şunlar aktarıldı:

Washington, bu kargaşanın ortasında eski taktiklerine başvuruyor: bölgeye para, silah ve askeri varlık saçmak.



Washington gerçekle yüzleşmeli: ABD'nin Orta Doğu politikası başarısız oldu. Bu başarısızlığın merkezinde ABD'nin ana bölgesel ortaklıkları var. ABD'nin bölgedeki iki önemli ortağı İsrail ve Suudi Arabistan, ABD'ye karşı varlık değil yükümlülüktür.

Koşulsuz destekten mesafeli ilişkilere geçme çağrısı

Hem İsrail'in hem de Suudi Arabistan'ın, ABD'nin çıkarlarını "baltaladığı" ifade edilen analizde şöyle denildi:

Washington, koşulsuz destekten mesafeli ilişkilere geçerek her iki ülkeye yaklaşımını temelden değiştirmeli.

Gerilimi tırmandırma riski taşıyan hareketler

Beyaz Saray'ın, ABD'yi manipüle etme yeteneğiyle sık sık övünen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu etkilemede "ya yetersiz kaldığı ya da isteksiz olduğu" görüşü paylaşıldı.

İsrail'e yönelik "açık çek" yaklaşımını sürdüren ABD'nin; en son kasım ayında onaylanan bir paketle Tel Aviv'e 14 milyar dolardan fazla askeri yardım sağladığı, bu süreçte gerilimin tırmanması riskine yol açtığı kaydedildi.

Orta Doğu'da rotayı değiştirmenin vakti geldi

Öte yandan ABD'nin Orta Doğu politikasının insani ve maddi maliyetinin "çok büyük" olduğuna işaret edilerek şu ifadeler kullanıldı: