Foreign Policy: Yerel seçimler, Türkiye'nin geleceğini belirleyecek Muhalefetteki dağınıklığın, İstanbul ve Ankara'da işleri zora soktuğuna dikkat çekildi. CHP'de iç çatışma yaşandığı belirtilerek, "Erdoğan, başka bir seçim dönemini kazanmaya odaklandı" denildi.

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ABD merkezli Foreign Policy dergisi, Türkiye'de 31 Mart'ta düzenlenecek yerel seçimlerle ilgili bir analize imza attı.

Analizde, belediye seçimlerinin, "yakında" Türkiye'nin geleceğini belirleyeceğine vurgu yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisi AK Parti'nin, ülkenin İstanbul ve Ankara gibi en büyük şehirlerini geri kazanması halinde, Türk siyasetinde "büyük değişimlerin" yaşanabileceği belirtildi.

Muhalefetin beceriksizliği ve Erdoğan faktörü

AK Parti'nin kazanmasının iki temel nedene bağlı olduğu, bunların da "muhalefet partilerinin beceriksizliği" ve "Erdoğan faktörü" olduğu kaydedildi.

Millet İttifakı dağıldı

Ankara ve İstanbul'un Erdoğan için kritik önemde olduğu belirtilerek şöyle denildi:

İstanbul'un CHP'li Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Millet İttifakı'ndaki tüm partilerin yanı sıra HDP tarafından da desteklendiği için kazandı.



İttifak artık İmamoğlu'nun adaylığını desteklemiyor. HDP ve Meral Akşener'in İyi Partisi gibi diğer partiler kendi adaylarını çıkardı.

CHP'de iç çatışma yaşanıyor: İttifakı sürdüremediler

Aynı riskin Ankara'nın CHP'li Belediye Başkanı Mansur Yavaş için de geçerli olduğuna dikkat çekilerek şunlar aktarıldı:

Muhalefet belediye başkanı adaylarının arkasında birleşmezse, Erdoğan, muhalefet kampındaki bölünmelerden yararlanma fırsatına sahip olacak.



Muhalefet, Erdoğan karşıtı ittifakını sürdürmede başarısızlık yaşıyor. Bu da küçük çekişmelere bağlanabilir. CHP, iç çatışmayla kuşatılmış durumda.

Muhalefetin hedefi ülkede değil, yerelde iktidar olmak

Muhalefetin asıl önceliğinin "Erdoğan'ın iktidara ulaşmasını sınırlamak değil, yerel düzeyde iktidar kazanmak olduğu" notu da analizin bir diğer dikkat çeken bölümü oldu.

Bu tablo karşısında ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, savunma sanayiinde kaydedilen ilerlemeleri başarıyla sergilediği belirtilerek şöyle denildi:

İlk kez bir Türk astronotun Uluslararası Uzay İstasyonu'na çıkması ve Türkiye'nin ilk yerli savaş uçağının ilk uçuşunu gerçekleştirmesi de bunu açıkça ortaya koydu.

Erdoğan kazanmaya odaklandı

Analizde, "Erdoğan, başka bir seçim dönemini kazanmaya odaklanmış gibi görünüyor. Muhalefet de seçimi Erdoğan'a vermeye hazır." denildi.

Gücünü pekiştirme fırsatı var

Yaklaşan seçimlerin ayrıca, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hem ulusal hem de yerel düzeyde gücünü pekiştirme ve önümüzdeki yıllarda Türk siyasi sistemi üzerindeki hakimiyetini sağlamlaştırma fırsatı sunduğu ifade edildi.