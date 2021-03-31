Foreign Policy'den Türk SİHA'larına övgü

ABD merkezli dergi, Dağlık Karabağ'da elde edilen zaferin, gelecekteki savaş şekillerinin değişeceğine dair bir işaret olduğuna dikkat çekti.

Azerbaycan'ın, işgal altındaki Dağlık Karabağ'ı Ermenistan güçlerinden Türkiye'nin İHA ve SİHA'larının desteğiyle kurtarması, uluslararası basında geniş yer bulmaya devam ediyor.

27 Eylül 2020'de, Azerbaycan ordusu tarafından başlatılan operasyon 44 günün ardından başarılı sonuca ulaştı.

TÜRK SİHA'LARI ABD BASININDA

ABD merkezli Foreign Policy dergisi, "Hemen teslim edilebilir hava gücü, geleceğin savaş alanını değiştiriyor." dedi.

Yazıda, "Azerbaycan, geçtiğimiz sonbaharda Dağlık Karabağ bölgesi için Ermenistan ile mücadelesinde gökyüzünde üstlük kurunca ABD ordusu stratejistleri için bir şey netleşmeye başladı: Asker avlamak ve öldürmek her zamankinden daha kolay ve daha ucuz hale geliyor." ifadesine yer verildi.

"SAYILARI HER YERDE GİTTİKÇE ÇOĞALIYOR"

Dağlık Karabağ'daki hava savaşının, Türk insansız hava araçlarıyla kazanıldığına vurgu yapıldı. Ucuz ve savaşa hazır SİHA'ların sayısının dünyanın her yerindeki savaş alanlarında gittikçe çoğaldığına dikkat çekilerek, şöyle denildi:

"Çok da uzak olmayan bir gelecekte, şüphesiz askerler bir anlığına lavaboya gitmek için mevzilerinden çıktıklarında öldürülebilirler."

1 MİLYAR DOLARDAN FAZLA ERMENİSTAN TEÇHİZATI İMHA EDİLDİ

ABD ordusuna bağlı Asimetrik Harp Grubu Başkanı Albay Scott Shaw, SİHA'ların gücüyle ilgili olarak, "Tankların, topçu mevzilerinin ve askerlerin insansız hava sistemi tarafından vurulmasının videosunu görebilirsiniz." şeklinde konuştu.

Dergi, Dağlık Karabağ'da 6 hafta süren çatışma sırasında Azerbaycan ordusunun, Ermenistan ordusuna ait zırhlı birliklerin yanı sıra, cephe hattına bile ulaşmamış lojistik malzemelerini vurmak için Bayraktar TB2 insansız hava araçlarını devreye aldığını aktardı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in, Türk insansız hava araçlarının 1 milyar dolardan fazla Ermeni teçhizatını imha etmeye yardım ettiğini söylediği anımsatıldı.

Azerbaycan ordusunun, Ermenistan'a ait birlikleri ve askeri teçhizatları imha etme anı ViDEO