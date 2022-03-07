France 24: Putin, liderlerden en çok Erdoğan'ı arıyor

France 24: Putin, liderlerden en çok Erdoğan'ı arıyor

Fransa merkezli yayın kuruluşu, Ukrayna krizinde Türkiye-Rusya diyaloğunu yorumladı.

Ankara'nın, Rusya-Ukrayna savaşının durması için diplomasi çabaları yoğun bir şekilde sürüyor.

Çatışmalar devam ederken, Ukrayna'da bir an önce ateşkes ilan edilmesi için çeşitli temaslar kuruluyor.

FRANSIZ KANALINDAN YORUM

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüşerek, Ukrayna'da ortaya çıkan tabloya son verilmesi çağrısında bulundu.

"ERDOĞAN'I DAHA ÇOK ARIYOR"

France 24 ekranlarında Erdoğan-Putin diyaloğunu yorumlayan muhabir Jasper Mortimer, "Şu bir gerçek ki Erdoğan ve Putin anlaşabiliyor." dedi.

Putin'in, Erdoğan'ı dünyadaki herhangi bir lideri aramasından daha çok aradığını vurgulayan Mortimer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya liderinden "acilen" silahların susturulmasını ve insani koridorların açılmasını istediğini aktardı.

France 24: Putin, liderlerden en çok Erdoğan'ı arıyor ViDEO

PUTİN'E MESAJ VERDİ: DOST KALMAK İSTİYORUM

Türkiye'nin izlediği denge politikasına işaret eden muhabir, Erdoğan'ın Putin'e "Ukrayna'da yaptıklarınızdan dolayı size karşı çıksam da dost kalmak istiyorum." şeklinde mesaj verdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz ay, Afrika ziyareti dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlarken, Moskova-Kiev hattında yaşanan gerilime ilişkin şunları söylemişti:

"RUSYA VE UKRAYNA'DAN VAZGEÇEMEYİZ"

"'Ukrayna'dan vazgeç' deseniz vazgeçemeyiz, çünkü ülkemizin buradaki çıkarları çok ileri derecede. 'Rusya'dan vazgeç' deseniz ondan da vazgeçemeyiz, çünkü onunla da şu anda gerçekten ileri derecede birlikteliklerimiz var.

Bizim derdimiz öyle bir adım atalım ki hiçbirinden vazgeçmeden bu işi inşallah çözelim. Bunun için de ekibimizle, heyetimizle görüşmelerimizi yapacağız."