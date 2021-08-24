François Hollande: Macron bana ihanet etti

François Hollande: Macron bana ihanet etti

Eski Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande’ın, kabinesinde ekonomi bakanı olarak görev yapan halefi Emmanuel Macron’u kendisine ihanetle suçladığı ileri sürüldü.

La Nouvelle Tribune sitesinin haberine göre, Eski Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande’ın eski iletişim danışmanı Gaspard Gantzer, gazeteci Gael Tchakaloff’a açıklamalarda bulundu.

Gantzer yaptığı açıklamada, Hollande ile kabinesinde ekonomi bakanı olarak görev yapan halefi Emmanuel Macron arasında "artık bir ilişki olmadığını" söyledi.

"HER ŞEYİMİ VERDİM, O BANA İHANET ETTİ"

Gantzer, “Macron’un ona ihanet ettiğini düşünüyorum. Hollande, ‘Ben ona her şeyi verdim, o bana ihanet etti.’ diyor. Emmanuel ise ‘Bana kendisi geldi, ben bir şey istemedim.’ diyor." ifadelerini kullandı.

2015'TE HAZIRLANMAYA BAŞLADI

Eski Cumhurbaşkanı Hollande’ın birçok durumda Macron’a güvenini gösterdiğini vurgulayan Gantzer, ancak Macron’un Eylül 2015’ten itibaren Cumhurbaşkanlığı seçimine hazırlanmaya başladığını kaydetti.

Hollande’ın, halefi Macron’u, "sarı yelekliler" krizini yönetemediği gerekçesiyle eleştirdiği biliniyordu.