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    Frankfurt Havalimanı'nda alarm verildi

    Fankfurt Havalimanı'nda güvenlik gerekçesiyle tüm yolcular dışarı çıkarıldı.
    • Haber Merkezi
    • 16.01.2021 - 22:29
    • Güncelleme : 16.01.2021 - 22:52
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    Frankfurt Havalimanı'nda alarm verildi

    Frankfurt Havalimanı'nda henüz öğrenilemeyen bir nedenle alarm verildi ve yolcular terminalden tahliye edildi.

    DEVAM EDEN OPERASYON NEDENİYLE HAVALİMANI KAPATILDI

    Havalimanından yapılan açıklamada, terminal ile tren istasyonunun 'devam eden bir polis operasyonu nedeniyle' kapatıldığı belirtildi.

    Açıklamada ayrıca, "Yolculardan, bölgede bulunan güvenlik görevlilerinin talimatlarına uymaları isteniyor. Sonuç olarak, operasyonda gecikmeler yaşanabilir" ifadelerine yer verildi.

    POLİS ÇATIŞMAYA GİRDİ

    Yolcular tarafından çekilen görüntülerde, polisin çatışmaya girdiği anlar kaydedildi.

    Havalimanında yolcuların bekleyişi devam ediyor.

    Frankfurt Havalimanı'nda alarm verildi İZLE

    Frankfurt Havalimanı nda alarm verildi #1

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    Frankfurt Havalimanı nda alarm verildi #3

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