Fankfurt Havalimanı'nda güvenlik gerekçesiyle tüm yolcular dışarı çıkarıldı.

Frankfurt Havalimanı'nda henüz öğrenilemeyen bir nedenle alarm verildi ve yolcular terminalden tahliye edildi.

DEVAM EDEN OPERASYON NEDENİYLE HAVALİMANI KAPATILDI

Havalimanından yapılan açıklamada, terminal ile tren istasyonunun 'devam eden bir polis operasyonu nedeniyle' kapatıldığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, "Yolculardan, bölgede bulunan güvenlik görevlilerinin talimatlarına uymaları isteniyor. Sonuç olarak, operasyonda gecikmeler yaşanabilir" ifadelerine yer verildi.

POLİS ÇATIŞMAYA GİRDİ

Yolcular tarafından çekilen görüntülerde, polisin çatışmaya girdiği anlar kaydedildi.

Havalimanında yolcuların bekleyişi devam ediyor.

Frankfurt Havalimanı'nda alarm verildi İZLE

