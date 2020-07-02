Fransa AB'yi, Türkiye'yi şikayet etmek için topluyor

AB, Fransa'nın talebi üzerine 13 Temmuz'da toplanacak. Görüşmede ise Türkiye'ye yaptırım uygulanması ele alınacak.

Türkiye'nin hem Doğu Akdeniz hem de Libya'daki faaliyetlerinden rahatsız olan Fransa, Türkiye'yi önce NATO'ya şimdi de Avrupa Birliği'ne şikayet ediyor.

Fransa'nın Libya bağlamında Doğu Akdeniz'de Türkiye ile yaşadığı gerilim sonrası NATO'nun Sea Guardian Operasyonu'ndan çekildiğinin Savunma Bakanlığı tarafından teyit edilmesinin ardından, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Fransa'nın talebiyle AB'nin Türkiye toplantısı düzenleyeceğini duyurdu.

TÜRKİYE İÇİN YAPTIRIM TALEBİ İLETİLECEK

Doğu Akdeniz ve Libya'da Türkiye'ye karşı hem NATO hem de Avrupa Birliği'nde harekete geçen Fransız hükümetinden, AB dışişleri bakanlarının 13 Temmuz'da Türkiye'yi görüşmek üzere toplanacağı ve yeni yaptırım ihtimali olduğu açıklaması geldi.

Parlamentoya hitabında "Bizim talebimimiz üzerine AB Dışişleri Bakanlarının 13 Temmuz'da sadece Türkiye meselesine odaklanan bir toplantısı olacak" bilgisini veren Le Drian, AB'nin Türkiye'ye Güney Kıbrıs'ın tek taraflı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölge'de (MEB) doğalgaz sondajı yapması gerekçesiyle daha önce yaptırım getirdiğini hatırlattı.

Fransız bakan "Başka yaptırımlar da tasarlanabilir" diye ekledi.