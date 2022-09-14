Fransa, Almanya'ya doğalgaz ihracatını artıracak

Ülkedeki gaz operatörü, gaz tedariki için kapasitesini yükseltme çalışmalarını sürdürüyor.

Fransa'dan Almanya'ya doğalgaz ihracatı için artırılmış kapasite, ekim ortasından itibaren kullanıma sunulacak.

Açıklamayı, Fransa'nın gaz iletim sistemi operatörü GRTgaz yaptı.

GRTgaz, "Ukrayna'da savaşın etkisiyle doğudan tarihi gaz akışları tersine döndü." dedi.

Almanya'ya gaz tedariki için kapasite artırılıyor

Açıklamada, ekim ortasından itibaren Fransa'dan Almanya'ya ihracat için yeni kapasite geliştirmek üzere şebekenin uyarlanmaya çalışıldığı belirtildi.

Ayrıca Fransa'nın, sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ithalat terminallerinin yüzde 90 kapasiteyle çalıştığı kaydedildi.

Fransız operatör: Normal kış mevsiminde gaz sıkıntısı olmaz

"Normal" bir kış mevsiminde "gaz sıkıntısı olmayacağını" söyleyen GRTgaz, "Özellikle yüksek tüketimin olduğu günlerde manevra için çok az yer var." ifadesini kullandı.

Isıtma sisteminde '1 derece' tavsiyesi

AFP'nin haberine göre, söz konusu operatör, "çok soğuk" bir kış olması durumunda gaz arzında yaklaşık yüzde 5 oranında düşüş bekliyor.

Öte yandan operatör, ısıtma sistemlerinin 1 derece azaltılması tavsiyesinde bulundu.