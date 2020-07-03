Fransa: Ayasofya herkese açık kalmalı

Paris yöntemi, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesinden endişe duyuyor.

Fransa, Türkiye'nin iç meselesi olan Ayasofya'nın statüsüne ilişkin açıklama yaptı.

Türkiye, Danıştay'ın kararını beklerken Fransa Dışişleri Bakanlığı, Ayasofya'nın herkese açık kalması gerektiğini savundu.

"AYASOFYA HERKESE AÇIK OLARAK KALSIN"

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Hoşgörü ve çeşitliliğin sembolü olan Ayasofya'nın herkese açık olarak kalmasını isteriz." denildi.

"DİKTE EDİYORUZ ÜSLUBU KİMSENİN HADDİNE DEĞİL"

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da "Ayasofya müze olarak kalsın" çağrısı yaparken, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Egemen haklarımız konusunda 'uyarıyoruz, dikte ediyoruz' üslubuyla konuşmak kimsenin haddine değildir." açıklamasıyla karşılık vermişti.

Danıştay'ın, gelecek günlerde Ayasofya'nın statüsüne ilişkin kararını açıklaması bekleniyor.