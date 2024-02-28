Fransa Başbakanı Attal, Le Pen'i hedef aldı: Putin'in askeri Attal, "Vladimir Putin'in birlikleri halihazırda ülkemizde mi diye sormak gerek" dedi. Fransız lider, Le Pen'e eleştiriler yöneltti.

AA

Fransa Başbakanı Gabriel Attal, aşırı sağın yükselişine karşı söylemini sertleştirdi.

Başbakan Attal, aşır sağın önde gelen ismi Marine Le Pen'i hedef tahtasına oturttu.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ukrayna'ya asker göndermeye yönelik açıklamaları, Fransa Ulusal Meclisi'nde tansiyonu yükseltti.

"70 milyon Fransız için varoluşsal risk"

Hükümete soru faslında söz alan sağcı Ulusal Birlik Partisi (RN) lideri Marine Le Pen, Macron'un "Ukrayna'ya asker göndermek ihtimal dışı değil" açıklamasına tepki göstererek Cumhurbaşkanı'nın, bu sözleriyle "70 milyon Fransız için ve özellikle Doğu Avrupa'da konuşlanmış Fransız askerleri için varoluşsal bir risk" oluşturduğunu söyledi.

Paris'e alaycı eleştiri

Le Pen, Fransa'nın Ukrayna'ya desteğini alaycı bir dille eleştirdiği konuşmasında şöyle dedi:

Bunun insanlığın çıkarına olduğu söylendi ama mevcut tek dünya imparatorluğu ABD, onların (Ukraynalılar) yerine bunu yapmayı reddederken, Fransa'yı dünyadaki tüm haklı davaların askeri yapan bu ilahi yasa ne?

Başbakan Attal ise Le Pen'in bu sözlerine, 30 Aralık'ta Washington Post'ta yayınlanan ve RN'nin Moskova bağlantılı olduğunu ileri süren makaleye atıf yaparak sert tepki gösterdi.

Attal, Ukrayna'ya asker gönderilmesine açıkça karşı olduklarını bildiren Le Pen ve partisini, "Gerçek sadakatinizin (kime olduğunu) hatırlatmak için ilk fırsatı bekliyordunuz." diyerek bir kez daha Rus yanlısı olmakla itham etti.

Le Pen'e "Putin'in askeri" dedi

"Vladimir Putin'in birlikleri halihazırda ülkemizde mi diye sormak gerek. Siz ve çevrenizden bahsediyorum." ifadelerini kullanan Attal, Le Pen'i "Putin'in askeri" olmakla suçladı.

Attal ayrıca, Le Pen'in 2022'deki Cumhurbaşkanı seçim kampanyasında Rusya ile askeri ittifak yapılmasını savunduğunu ileri sürerek, "Eğer o zaman sizi dinleseydik bu saldırı karşısında Ukraynalıları desteklemezdik." dedi.

Macron'un tepki çeken açıklamaları

Fransa'nın ev sahipliğinde 26 Şubat'ta düzenlenen Ukrayna'ya destek konulu konferansın kapanışında konuşan Macron, "Rusya'nın bu savaşı kazanmaması için ne gerekiyorsa yapacağız." demişti.

Bu amaca ulaşmak için "her şeyin mümkün olduğu" mesajını veren Macron, Ukrayna'ya asker göndermenin "ihtimal dışı" bırakılmaması gerektiğini belirtmişti.

Macron'un bu sözleri üzerine Avrupalı siyasiler, NATO ve Avrupa Birliği'nin (AB) Ukrayna'ya askeri birlik göndermeyeceğini bildiren açıklamalar yapmıştı.

Ayrıca Macron'un, Ukrayna’ya desteği yeni bir boyuta taşıyan bu sözleri, muhalefet cephesinden sert eleştiriler almış, solcu ve sağcı Fransız milletvekilleri Macron'u savaş çığırtkanlığı yapmakla suçlamıştı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)