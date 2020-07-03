Fransa Başbakanı Philippe istifa etti

Koronavirüs krizini iyi yönetemediği gerekçesiyle eleştirilen Edouard Philippe, istifasını Cumhurbaşkanı Macron'a sundu.

Fransa Başbakanı Edouard Philippe, görevinden ayrıldı.

Fransa Cumhurbaşkanlığı Sarayı, Başbakan Edouard Philippe ile hükümetinin istifasının bu sabah Emmanuel Macron'a sunulduğunu açıkladı.

FRANSA'DA İSTİFA DEPREMİ

Cumhurbaşkanı Macron istifaları kabul ederken, açıklamada bu durumun sebebine yer verilmedi. Yeni hükümet kurulana kadar, mevcut hükümet görevine devam edecek.

Fransız basınında yer alan haberlerde, Macron'un, görev süresinin son iki yılında yeni bir rota çizme sözü verdikten sonra kabine değişikliğinin beklendiği kaydedildi.

"SALGINI İYİ YÖNETEMEDİ" ELEŞTİRİSİ

Başbakan Philippe, koronavirüs krizini iyi yönetemediği gerekçesiyle eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Philippe ve ve bakanlar hakkında 63 suç duyurusunda bulunulmuştu.

Hükümetin istifası, Fransa'daki yerel seçimlerin ardından geldi. Cumhurbaşkanı Macron'un kurucusu olduğu iktidar partisi Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketi (LREM) hiçbir büyük şehirde kazanamazken, Yeşiller Partisi (EELV) Lyon, Bordeaux, Strazburg, Marsilya gibi yerlerde üstünlük elde etti.

Başbakan Edouard Philippe ise, Le Havre'da girdiği yarışta yüzde 58.83 ile seçimi kazandı.